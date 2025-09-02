Вбивство Парубія. Нардеп пояснив, чому історія підозрюваного про пошук сина – вигадка

Микола Княжицький: «Батька Лемберга ніхто не знав і не бачив. Він пішов з сім'ї 27 років тому»

Заяви підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія про намір повернути з Росії тіло сина, який загинув на Донеччині є вигадкою. Михайло Сцельніков пішов з сім'ї 27 років тому і за весь цей час не спілкувався з сином. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Миколу Княжицького.

Підозрюваний у вбивстві ексспікера парламенту Михайло Сцельніков стверджує, що мав намір повернути з Росії тіло сина – розвідника третього мехбату 93-ї бригади Михайла-Віктора з позивним Лемберг. Водночас Княжицький каже, що батька Лемберга ніхто не знав і не бачив.

«Я знаю маму Лемберга, Михайла, що зник безвісти. Вона відома письменниця і фотографиня. Співпрацює з Еспресо. Я бачив і самого Михайла. Вони з групою львів'ян приїхали тоді у 206 бат добровольцями. Батальйон формували у штабі нашої партії на Лаврській. Ми всі, депутати ЄС записалися туди на початку. Там же був і Андрій Парубій. Його фото у формі зі зброєю на блокпостах з тих часів. І Андрій, і Михайло і його мама Олена – патріоти України», – каже він.

За словами парламентаря, батько Лемберга пішов з 27 років тому. «У нього була друга дитина у другому шлюбі, яку він теж залишив і мав провадження за несплату аліментів. Тому розповідь про люблячого батька — вигадка і легенда. А ось як об'єкт для вербування і сценарію це ідеальний», – пояснив Княжицький.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія – Михайло Сцельников зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було. «Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

До слова, на площі Ринок у Львові відбулася загальноміська церемонія прощання з Андрієм Парубієм – колишнім головою Верховної Ради та одним із символів українських революцій. Сотні львів’ян зібралися, щоб провести політика в останню путь. До міста також прибули його друзі, колеги, соратники по Майдану та політичні союзники. Перед тим відбулася заупокійна служба у соборі Святого Юра та чин похорону.