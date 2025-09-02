Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вбивство Парубія. Нардеп пояснив, чому історія підозрюваного про пошук сина – вигадка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Вбивство Парубія. Нардеп пояснив, чому історія підозрюваного про пошук сина – вигадка
Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді
фото з відкритих джерел

Микола Княжицький: «Батька Лемберга ніхто не знав і не бачив. Він пішов з сім'ї 27 років тому»

Заяви підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія про намір повернути з Росії тіло сина, який загинув на Донеччині є вигадкою. Михайло Сцельніков пішов з сім'ї 27 років тому і за весь цей час не спілкувався з сином. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Миколу Княжицького.

Підозрюваний у вбивстві ексспікера парламенту Михайло Сцельніков стверджує, що мав намір повернути з Росії тіло сина – розвідника третього мехбату 93-ї бригади Михайла-Віктора з позивним Лемберг. Водночас Княжицький каже, що батька Лемберга ніхто не знав і не бачив.

«Я знаю маму Лемберга, Михайла, що зник безвісти. Вона відома письменниця і фотографиня. Співпрацює з Еспресо. Я бачив і самого Михайла. Вони з групою львів'ян приїхали тоді у 206 бат добровольцями. Батальйон формували у штабі нашої партії на Лаврській. Ми всі, депутати ЄС записалися туди на початку. Там же був і Андрій Парубій. Його фото у формі зі зброєю на блокпостах з тих часів. І Андрій, і Михайло і його мама Олена – патріоти України», – каже він.

За словами парламентаря, батько Лемберга пішов з 27 років тому. «У нього була друга дитина у другому шлюбі, яку він теж залишив і мав провадження за несплату аліментів. Тому розповідь про люблячого батька — вигадка і легенда. А ось як об'єкт для вербування і сценарію це ідеальний», – пояснив Княжицький.

Вбивство Парубія. Нардеп пояснив, чому історія підозрюваного про пошук сина – вигадка фото 1

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія – Михайло Сцельников зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було. «Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

До слова, на площі Ринок у Львові відбулася загальноміська церемонія прощання з Андрієм Парубієм – колишнім головою Верховної Ради та одним із символів українських революцій. Сотні львів’ян зібралися, щоб провести політика в останню путь. До міста також прибули його друзі, колеги, соратники по Майдану та політичні союзники. Перед тим відбулася заупокійна служба у соборі Святого Юра та чин похорону.

Читайте також:

Теги: Микола Княжицький Андрій Парубій вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
Вчора, 09:47
Андрій Парубій був вбитий у Львові 30 серпня
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
31 серпня, 11:07
Вдень 30 серпня у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія
Убивство Парубія. Висновки для пересічного українця
30 серпня, 21:31
На відправі молилися митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, архієпископ Володимирський і Нововолинський Матфей та інші
Митрополит Епіфаній провів молебень за упокій душі Андрія Парубія
30 серпня, 20:58
«Азовці» за допомогою дрона зафіксували злочин
На Донеччині дрон «Азова» зафіксував убивство жителя, вчинене російським військовим
30 серпня, 16:46
З'явилося відео моменту вбивства Андрія Парубія
З'явилося відео моменту вбивства Андрія Парубія
30 серпня, 14:00
Андрій Парубій був застрелений сьогодні, 30 серпня у Львові
У Львові невідомий застрелив Андрія Парубія: фото ймовірного вбивці
30 серпня, 13:44
Інцидент стався на Рахівщині
На Закарпатті подружжя влаштувало різанину: поліція повідомила деталі (оновлено)
7 серпня, 18:17
Тіло вбитої власниці квартири безхатченки за 1 тис. грн винесли у сміттєвий контейнер
У Києві орендарка вбила власницю квартири, тіло поліція так і не знайшла
6 серпня, 19:45

Кримінал

Вбивство Парубія. Нардеп пояснив, чому історія підозрюваного про пошук сина – вигадка
Вбивство Парубія. Нардеп пояснив, чому історія підозрюваного про пошук сина – вигадка
Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді: деталі
Син підозрюваного у вбивстві Парубія воював у 93-й бригаді: деталі
«Помста з боку НАБУ та САП». Служба безпеки прокоментувала підозру Вітюку
«Помста з боку НАБУ та САП». Служба безпеки прокоментувала підозру Вітюку
НАБУ і САП викрили високопосадовця Служби безпеки на незаконному збагаченні
НАБУ і САП викрили високопосадовця Служби безпеки на незаконному збагаченні
Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфіковано
Убивство Андрія Парубія: дії підозрюваного перекваліфіковано
Підозрюваний у вбивстві Парубія попросився на обмін до Росії
Підозрюваний у вбивстві Парубія попросився на обмін до Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
6429
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
5955
Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді
4780
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
3561
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі

Новини

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Сьогодні, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua