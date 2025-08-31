Головна Країна Суспільство
У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти
У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти
фото: Суспільне

30 серпня у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія

У Львові, на місце вбивства українського політика, громадського діяча, колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія, містяни несуть лампадки та квіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти фото 1
фото: Суспільне

Небайдужі мешканці та родичі приходять на місце вбивства, щоб вшанувати пам'ять Андрія Парубія. 

У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти фото 2
фото: Суспільне

«Це мій племінник. Андрій старший був. Він в дитинстві всі книжки перечитав під ковдрою з ліхтарем. Останнім часом ніколи не казав, що на ним слідкували», – каже тітка Парубія Людмила Грішина.

У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти фото 3
фото: Суспільне

Зазначимо, що у Києві на будівлі Верховної Ради України приспустили державний прапор на знак скорботи за Андрієм Парубієм – українським політиком, колишнім головою парламенту та відомим громадським діячем, якого 30 серпня було вбито у Львові

Вбивство Андрія Парубія у Львові

Зауважимо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти фото 4

З місця події вже також опубліковано перші кадри.

У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти фото 5

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

До слова, поліція не розкриває деталей щодо стрільця, який вбив ексголову Верховної Ради Андрія Парубія 30 серпня. Проте відомо, що підозрюваний міг бути замаскований під кур'єра Glovo. 

Також повідомлялось, що Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія «російського сліду» у справі.

У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти
У Львові на місце вбивства Андрія Парубія люди приносять лампадки та квіти
На Миколаївщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є загиблі
На Миколаївщині перекинувся мікроавтобус з пасажирами: є загиблі
Боронив Україну з 2014 року. Згадаймо Олександра Броннікова
Боронив Україну з 2014 року. Згадаймо Олександра Броннікова
В Україні невелика хмарність: погода на 31 серпня
В Україні невелика хмарність: погода на 31 серпня
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Чи міг Зеленський заборонити собі переговори з Путіним? Указ трирічної давності проаналізував експерт-конституціоналіст
Чи міг Зеленський заборонити собі переговори з Путіним? Указ трирічної давності проаналізував експерт-конституціоналіст

