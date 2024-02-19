Броварський проспект у Києві частково перекрито на два тижні

Рух обмежено на ділянці між станціями метро «Дарниця» та «Лівобережна» в бік Броварів

На два тижні, з 19 лютого до 3 березня, у Києві частково перекрили шляхопровід на проспекті Броварському. Про це повідомляє Комунальна корпорація «Київавтодор».

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Рух обмежено на ділянці між станціями метро «Дарниця» та «Лівобережна» в бік Броварів.

Робітники ліквідовують пошкодження дорожнього покриття в крайній правій смузі.

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Нагадаємо, до 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та Олександра Довженка. Зміни пов’язані з продовженням реконструкції цієї розв’язки.

Раніше повідомлялось, що у мережі з'явилось відео, де, не дивлячись на непогоду, столичні комунальники на вул. Петрицького (Святошинський район) латали ями.

Зазначимо, що ремонтні роботи на дорогах в зимовий період виконуються із застосуванням «литого» асфальтобетону. Комунальна корпорація «Київавтодор» розповіла, що це є сумішшю бітумного в’яжучого, кам’яного наповнювача і мінерального порошку, нагрітих та перемішаних в гарячому стані. Зазначається, що транспортування литої асфальтобетонної суміші з заводу до місця виконання робіт здійснюється в автомобільних термокотлах «Мадро», які підтримують необхідну температуру.