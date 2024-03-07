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Ukr.net частково відновив свою роботу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ukr.net частково відновив свою роботу
Причиною відсутності доступу до сайту став заблокований домен ukr.net
фото з відкритих джерел

Сьогодні вранці сайт ukr.net раптово перестав працювати

Сайт ukr.net. знову став доступним для використання. Про це повідомляють користувачі в соцмережах.

Зокрема, з'явився доступ до сайту, також можна зайти на свою електронну пошту та переглянути стрічку новини.

Ukr.net. частково відновив свою роботу
Ukr.net. частково відновив свою роботу
скріншот

Нагадаємо, сьогодні вранці, 7 березня, перестав працювати сайт Ukr.net. Спочатку юзери думали, що ресурс зламали хакери. Однак насправді – причина інша. Про це повідомив комерційний директор Ukr.net Роман Скрипник у Facebook.

За словами комерційного директора, сьогодні, 7 березня, о 01:35 реєстратор доменних імен Network Solutions раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net.

«Розв'язати проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємося, що ми зможемо отримати більше інформації, з'ясувати причини та обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора», – наголосив Скрипник.

У результаті інтернет-користувачам стали недоступні:

  • стрічка новин ukr.net
  • електронна пошта @ukr.net

До слова, 5 березня у соцмережах Facebook та Instagram стався масштабний збій. Зокрема, користувачі повідомляли про проблеми з входом в акаунт.

Раніше повідомлялося, що застосунок «Дія» перестав працювати під час голосування у відборі на Євробачення.

Теги: інтернет пошта збій

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