Закінчити цю війну: Байден назвав завдання останніх місяців на посаді президента

Президент США хоче зупинити війну в Україні

Президент США Джо Байден оголосив про свої пріоритети за останні місяці на посаді, включаючи завершення війни у Секторі Газа та припинення конфлікту в Україні. За словами глави Білого дому, він зосереджується на згуртуванні міжнародної коаліції для зупинення агресії російського диктатора Володимира Путіна та приведення миру і безпеки на Близькому Сході.

"Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі, повернути додому всіх заручників і принести мир і безпеку на Близький Схід. Ми також будемо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який захопив Україну",– заявив Байден.

Президент також підкреслив важливість збереження НАТО сильним, потужним і згуртованим, щоб забезпечити стабільність і безпеку на всій території союзників.

Нагадаємо, Байден звернувся до американців.

Як повідомлялося, Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як у цьому його переконали два найближчих радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах з ексглавою держави Дональдом Трампом. Уточнюється, що йдеться про Майка Донілона і Стіва Рікетті. З ними президент поспілкувався у резиденції у місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Радники звернули увагу Байдена на скорочення пожертв на його виборчу кампанію та на підсумки опитувань.

Повідомлення Байдена у соцмережі Х стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. Але у цього рішення була цілком прагматична мета. Байден повідомив про зняття з виборів у соцмережах через ризик витоку.

Як заявив високопосадовець Білого дому, рішення Байдена не обиратися на новий термін ніяк не пов'язане з його здоров'ям.

До слова, головні радники Дональда Трампа почали заздалегідь опрацьовувати можливий сценарій виходу Джо Байдена з президентських перегонів невдовзі після дебатів, які виявилися провальними для нього 27 червня. Вони вивчили потенційних кандидатів від Демократичної партії, провели опитування щодо можливої ​​заміни Байдена і почали поступово нападати на віцепрезидентку Камалу Гарріс, вважаючи її найвірогіднішим кандидатом від демократів.