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Прокуратура РФ просить ув’язнити полонених «азовців» до 24 років

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прокуратура РФ просить ув’язнити полонених «азовців» до 24 років
Російська прокуратура запросила для полонених українців від 16 до 24 років колонії суворого режиму
фото: «Медиазона»

Росіяни захопили українців в полон у районі Маріуполя навесні 2022-го року

Російська прокуратура запросила до 24 років колонії 23 полонених українців, які несли службу в «Азові» або працювали в його тиловому забезпеченні. Про це пише «Медиазона».

Зокрема, прокурор просить засудити:

  • до 16 років позбавлення волі – Ніну Бондаренко, Наталю Гольфінер, Ірину Могітич та Владиславу Майбороду;
  • до 16,5 років – Марину Текіну;
  • до 17 років – Олену Аврамову, Олену Бондарчук та Лілію Павріанідіс;
  • до 19 років – Лілію Руденко;
  • до 19,5 років – Олега Жаркова;
  • до 21 року – Олександра Ірха;
  • до 22 років – Анатолія Грицика, Олега Міжгородського, Олександра Мухіна та Микиту Тімоніна;
  • до 23 років – Артема Гребешкова, Артура Грецького, Олексія Смикова, Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченца;
  • до 24 років – Олега Тишкула.

Вже обміняним на російських військових Давиду Касаткіну та Дмитру Лабінському звинувачення заочно запросило 24 та 23 роки відповідно. Щодо загиблого у СІЗО Олександра Іщенка справу закрили, тож термін йому не запитували.

Оскільки жіночих колоній суворого режиму в Росії немає, прокуратура просить для полонених українок призначити відбування терміну в колонії загального режиму, для чоловіків – суворий режим. У разі засудження перші кілька років чоловіки проведуть у в'язниці й лише потім будуть переведені до колонії суворого режиму.

Загалом у цій справі фігурують 24 українці. Усі вони в різний час були в «Азові». Деякі брали участь в обороні Маріуполя та «Азовсталі», інші на момент російського вторгнення вже залишили службу та були затримані у себе вдома або під час «фільтрації». Більшість затриманих жінок – кухарки, що готували для військових.

Спершу «справу» щодо них «порушили» у самопроголошеній «ДНР», українців утримували у СІЗО Донецька. Згодом «справу» перенаправили до Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, 14 червня 2023 року російська влада почала судити 22 українських військовополонених, членів бригади «Азов». Вони потрапили в полон у травні 2022 року. У Росії їх звинувачують у «тероризмі».

Як повідомлялося, перебуваючи у полоні, 22 липня помер захисник Маріуполя, боєць 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Олександр Іщенко. 

Згодом пресслужба «Азову» підтвердила інформацію про загибель бійця бригади Олександра Іщенка в російському полоні.

До слова, судово-медичний експерт з’ясував, що український захисник Олександр Іщенко, який був водієм у полку «Азов» та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через «закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом».

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Теги: Азов полон прокуратура росія в'язниця

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