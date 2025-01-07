Адміністрація Байдена готується оголосити «суттєву» військову допомогу Україні – AP

Пакет, який буде оголошено у четвер, сформують з існуючих американських запасів

Адміністрація Джозефа Байдена готується оголосити про масштабний, остаточний пакет військової допомоги для України в межах візиту міністра оборони Ллойда Остіна до Німеччини 9 січня. Під час цього візиту Остін зустрінеться з представниками близько 50 країн-партнерів у форматі «Рамштайн». Про це повідомляє АР.

Хоча точна сума пакета не названа, поінформовані посадовці зауважили, що він буде «суттєвим». Водночас він не включатиме всі $4 млрд, які залишилися в межах фінансування, затвердженого Конгресом для України. За словами посадовців, після цього пакета залишиться «кілька мільярдів доларів», які нова адміністрація, очолювана Дональдом Трампом, зможе використати для допомоги Україні, якщо вирішить це зробити.

Візит Остіна на авіабазу Рамштайн стане його останньою зустріччю з групою, яку він організував для підтримки України після початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Країни-учасники цієї ініціативи надали Україні озброєння, військової підготовки та допомоги на понад $126 млрд. Серед наданої допомоги – мільйони боєприпасів, сучасні винищувачі, системи ППО, засоби протидії безпілотникам і навіть танки.

Зазначається, що Україна перебуває в розпалі початку другого наступу в Курській області Росії та стикається з шквалом ракет далекого радіусу дії та постійним наступом з боку Росії, оскільки обидві сторони прагнуть поставити себе в найсильнішу можливу точку переговорів до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду 20 січня.

Пакет, який буде оголошено у четвер, сформують з існуючих американських запасів, щоб більшість обіцяної зброї була доставлена в Україну до інавгурації Трампа.

Нагадаємо, президент Джо Байден офіційно оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки. Так, Пентагон «перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими».

Сьогодні стало відомо, що чиновниця Міністерства оборони США, заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лора Купер йде у відставку. Купер, яка провела понад два десятиліття в Пентагоні, ймовірно, найвідоміша тим, що давала свідчення Конгресу щодо заперечень керівництва департаменту в рамках судового розгляду щодо імпічменту Трампа, пов'язаного з Україною. Міністерство оборони не повідомило, чому Купер пішла, але з огляду на її свідчення й невизначеність стосовно політики щодо України Пентагон міг виявитися для неї незручним місцем за нового президента. Зазначено, що Купер відіграла величезну роль у координації масових поставок американської військової допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

До слова. міністерство оборони США надало компанії Williams International контракт на суму $253,7 млн. Кошти підуть на збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема, в межах програм військової допомоги Україні. Про це йдеться на сайті Пентагону. Контракт у межах закону про оборонне виробництво, дозволить Williams наростити потужності газотурбінних двигунів. Для реалізації контракту використовуються кошти, надані у рамках програми закупівель DPA (DPAP), передбачені законом про додаткові асигнування на потреби безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні на 2024 рік, а також законом про додаткові асигнування на потреби безпеки в Україні на 2024 рік.