Експрокурора-втікача, який влаштував розкішне весілля у Львові, знайшли у тещі на горищі

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності

Тещу Ростислава Ільницького затримали, бо вона допомагала чоловікам ухилятися від мобілізації

Співробітники Служби безпеки України та прокуратури ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла у західних областях України. Про це інформує пресслужба СБУ.

У результаті комплексних заходів на Львівщині затримано організаторку оборудки – місцеву адвокатку. Під час обшуків у її будинку затримано також її затя, колишнього прокурора, який майже рік перебував у розшуку за підозрою у підробці документів.

Як свідчать матеріали справи, адвокатка діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини.

За наявними даними, вартість послуг зловмисників становила до 12 тис. доларів США з особи, а загалом вони встигли «заробити» майже пів мільйона американських доларів.

«Схема» діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей.

Разом зі спільниками адвокатка сприяла ухилянтам в оновленні військово-облікових даних в державних реєстрах, а також забезпечувала фіктивне оформлення групи інвалідності.

Така схема дозволяла потенційним призовникам незаконно перетнути кордон України.

Правоохоронці затримали організаторку схеми під час одержання першої частини коштів у розмірі 3500 доларів США.

При обшуках у фігурантки в ручній сумочці було виявлено майже 1,5 млн в гривневому еквіваленті. Окрім цього вилучено й чорнові записи, які підтверджують ведення протиправної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Національної поліції повідомили адвокатці про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

Фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили оперативники СБУ Львівщини спільно з поліцією Івано-Франківська за процесуального керівництва органів військової прокуратури у сфері захисту та оборони Західного регіону.

Ільницький переховувався на горищі в будинку тещі фото: «Українська правда»

Раніше «Українська правда» повідомляла, що на горищі у тещі знайшли експрокурора Ростислава Ільницького, якого оголосили у розшук у грудні.

Розкішне весілля Ільницького фото з відкритих джерел

Нагадаємо, на Львівщині колишній прокурор Ростислав Ільницький та співробітниця ДБР Роксолана Москва зіграли пишне весілля. Серед гостей на урочистій події, яка тривала 7 та 8 жовтня, було помічено депутатів, бізнесменів, співробітників податкової, поліції, ДБР та інших структур, а розважали їхні українські знаменитості. Список їхніх імен пізніше було оприлюднено.

Також «Главком» писав, що представники Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного ТЦК вручили повістку експрокурору Ростиславу Ільницькому, який відгуляв у Львові гучне весілля з колишньою працівницею Львівського територіального управління ДБР Роксоланою Москвою.