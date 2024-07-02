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Росія оголосила у розшук заступника командувача Сухопутних військ України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія оголосила у розшук заступника командувача Сухопутних військ України
Олександр Нестеренко – український військовик, командир ОК «Схід» Збройних сил України, генерал-майор Збройних Сил України
фото: Олександр Нестеренко, Facebook

За якою саме статтею розшукується Нестеренко не вказано

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук заступника командувача Сухопутних військ України Олександра Нестеренка. Відповідна картка з'явилася у базі розшуку відомства.

«Олександр Нестеренко, 13.10.1972 розшукується за статтею Кримінального кодексу», – йдеться у картці.

За якою саме статтею розшукується Нестеренко не вказано.

Олександр Володимирович Нестеренко – український військовик, командир ОК «Схід» Збройних сил України, генерал-майор Збройних Сил України.  З жовтня 2022 року Нестеренко став заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємо, російське МВС також оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Їх також розшукуватимуть за неназваними кримінальними статтями.

Це не вперше, коли у РФ українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

Серед інших – ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР МО Кирило Буданов та командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація розшукує колишнього нардепа і командира Десантно-повітряними військами ЗСУ Михайла Забродського за «кримінальною статтею». Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на МВС.

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Теги: розшук Михайло Забродський Валерій Залужний Кирило Буданов росія

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