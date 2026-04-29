Прізвища двох нардепів засвітилася у нових розшифровках записів НАБУ

Наталія Порощук
У плівках нібито йдеться про Юрія Кісєля та Олександра Сову
Розмова, відповідно до матеріалів справи, відбулася влітку 2025 року

На оприлюднених у ЗМІ записах, зафіксованих Національним антикорупційним бюро України у межах справи «Мідас», фігурує розмова нібито за участі колишнього першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра та бізнесмена Тимура Міндіча. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «УП».

За даними журналістів, у розмові Шефір нібито повідомляє Міндічу, що народні депутати від партії «Слуга народу» Юрій Кісєль та Олександр Сова передають йому 50% від якихось заробітків.

Як зазначається у матеріалах справи, ця розмова датована літом 2025 року. Водночас уже наприкінці грудня того ж року, за інформацією слідства, депутат Кісєль отримав підозру від НАБУ та САП як учасник злочинної групи, яка, за версією правоохоронців, виплачувала хабарі іншим народним депутатам від президентської фракції.

Нагадаємо, у ЗМІ оприлюднені нові записи, зафіксовані НАБУ у межах розслідування справи «Мідас». Йдеться про плівки, які були начебто зроблені у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. 

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом». 15 квітня Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього очільника Міністерства юстиції та Міністерства енергетики Германа Галущенка. Його підозрюють у розкраданні коштів в «Енергоатомі».

Додамо, що Галущенко перебуває під арештом з 17 лютого 2026 року. На 26 лютого він сидів у звичайній камері, без поліпшених умов. Крім Галущенка, у камері було ще троє ув’язнених.

До слова, Національне антикорупційне бюро передало до Офісу генерального прокурора матеріали для екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча у справі «Мідас». За словами головного детектива у справі Олександра Абакумова, клопотання досі не підписане, хоча перебуває в Офісі генпрокурора вже два тижні. Водночас у НАБУ розраховують, що рішення буде ухвалене найближчим часом.

Свириденко: Уряд продовжує курс на децентралізацію та розвиток громадської інфраструктури
Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту та росіянах, причетних до викрадення дітей
Зеленський анонсував новий обмін полоненими
Офіс президента відповів на заклики Петера Мадяра зустрітися із Зеленським на Закарпатті
Рада готує перезапуск повноважень місцевої влади: змінить понад 170 законів
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

