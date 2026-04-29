Прізвища двох нардепів засвітилася у нових розшифровках записів НАБУ
Розмова, відповідно до матеріалів справи, відбулася влітку 2025 року
На оприлюднених у ЗМІ записах, зафіксованих Національним антикорупційним бюро України у межах справи «Мідас», фігурує розмова нібито за участі колишнього першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра та бізнесмена Тимура Міндіча. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «УП».
За даними журналістів, у розмові Шефір нібито повідомляє Міндічу, що народні депутати від партії «Слуга народу» Юрій Кісєль та Олександр Сова передають йому 50% від якихось заробітків.
Як зазначається у матеріалах справи, ця розмова датована літом 2025 року. Водночас уже наприкінці грудня того ж року, за інформацією слідства, депутат Кісєль отримав підозру від НАБУ та САП як учасник злочинної групи, яка, за версією правоохоронців, виплачувала хабарі іншим народним депутатам від президентської фракції.
Нагадаємо, у ЗМІ оприлюднені нові записи, зафіксовані НАБУ у межах розслідування справи «Мідас». Йдеться про плівки, які були начебто зроблені у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча.
Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:
- Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
- Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
- Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».
А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:
- Олександр Цукерман (Шугармен),
- Ігор Фурсенко (Рьошик),
- Леся Устименко,
- Людмила Зоріна.
Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом». 15 квітня Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього очільника Міністерства юстиції та Міністерства енергетики Германа Галущенка. Його підозрюють у розкраданні коштів в «Енергоатомі».
Додамо, що Галущенко перебуває під арештом з 17 лютого 2026 року. На 26 лютого він сидів у звичайній камері, без поліпшених умов. Крім Галущенка, у камері було ще троє ув’язнених.
До слова, Національне антикорупційне бюро передало до Офісу генерального прокурора матеріали для екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча у справі «Мідас». За словами головного детектива у справі Олександра Абакумова, клопотання досі не підписане, хоча перебуває в Офісі генпрокурора вже два тижні. Водночас у НАБУ розраховують, що рішення буде ухвалене найближчим часом.
Читайте також:
