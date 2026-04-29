Прізвища двох нардепів засвітилася у нових розшифровках записів НАБУ

У плівках нібито йдеться про Юрія Кісєля та Олександра Сову

Розмова, відповідно до матеріалів справи, відбулася влітку 2025 року

На оприлюднених у ЗМІ записах, зафіксованих Національним антикорупційним бюро України у межах справи «Мідас», фігурує розмова нібито за участі колишнього першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра та бізнесмена Тимура Міндіча. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування «УП».

За даними журналістів, у розмові Шефір нібито повідомляє Міндічу, що народні депутати від партії «Слуга народу» Юрій Кісєль та Олександр Сова передають йому 50% від якихось заробітків.

Як зазначається у матеріалах справи, ця розмова датована літом 2025 року. Водночас уже наприкінці грудня того ж року, за інформацією слідства, депутат Кісєль отримав підозру від НАБУ та САП як учасник злочинної групи, яка, за версією правоохоронців, виплачувала хабарі іншим народним депутатам від президентської фракції.

Нагадаємо, у ЗМІ оприлюднені нові записи, зафіксовані НАБУ у межах розслідування справи «Мідас». Йдеться про плівки, які були начебто зроблені у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом». 15 квітня Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього очільника Міністерства юстиції та Міністерства енергетики Германа Галущенка. Його підозрюють у розкраданні коштів в «Енергоатомі».

Додамо, що Галущенко перебуває під арештом з 17 лютого 2026 року. На 26 лютого він сидів у звичайній камері, без поліпшених умов. Крім Галущенка, у камері було ще троє ув’язнених.

До слова, Національне антикорупційне бюро передало до Офісу генерального прокурора матеріали для екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча у справі «Мідас». За словами головного детектива у справі Олександра Абакумова, клопотання досі не підписане, хоча перебуває в Офісі генпрокурора вже два тижні. Водночас у НАБУ розраховують, що рішення буде ухвалене найближчим часом.