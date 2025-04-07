Справа про оборону Харківщини: апеляційний суд залишив генерала Галушкіна під вартою

Суд відмовився відпускати генерала Юрія Галушкіна

Апеляційний суд Києва залишив під вартою генерала, екскомандувача оперативно-тактичного угруповання Харків Юрія Галушкіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

Нагадаємо, 19 березня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для Галушкіна у вигляді тримання під вартою до 22 квітня. Його обвинувачують у неналежному виконанні обов’язків під час оборони північної частини Харківської області у 2024 році.

Раніше у березні Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому начальнику ОТУ «Харків» Юрію Галушкіну. Тоді йшлося про те, що генерал пробуде у слідчому ізоляторі принаймні до 20 березня. Юрій Галушкін обвинувачується з у недбалому ставленні до військової служби під час оборони Харківської області навесні 2024 року.

У січні нинішнього року працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки затримали колишніх командирів, підозрюваних у недбалості, яка дозволила російським окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024-го. Йшлося про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

Зокрема, Юрія Галушкіна суд заарештував на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн. Згодом за генерала було внесено заставу, проте на виході з СІЗО його знову затримало ДБР – вже за новою підозрою.

Також «Главком» повідомляв, що Печерський райсуд Києва відклав засідання щодо зміни запобіжного заходу генералу Юрію Галушкіну. Воно мало відбутися 13 березня, проте було відкладено на 4 квітня.