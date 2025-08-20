Правоохоронці викрили схему постачання російських ліків в Україну на сотні мільйонів

Частина прибутку зловмисники виводили на рахунки компаній у РФ

Офіс генерального прокурора та Нацполіція викрили зловмисників, які займалася «тіньовими» постачаннями російських ліків на сотні мільйонів гривень. Схему очолив росіянин, який є власником великого фармацевтичного холдингу та членом академії медичних наук РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За словами правоохоронців, керівник схеми ще на початку 2000-х через підставних осіб створив в Україні дочірнє підприємство з подібною назвою. Після 2014 року холдинг відкрив виробництво в одній із європейських країн поруч із Росією, щоб обходити санкції. Там лише змінювали упаковку препаратів і видавали їх за «європейські». До роботи були залучені засновник української компанії, спеціалісти з контролю якості та реєстрації ліків, а також головний бухгалтер.

фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Після початку повномасштабного вторгнення офіційний представник російського холдингу в Україні не зупинив діяльність, а ще більше засекретив її. Загалом в Україні продали російських препаратів на понад 270 млн грн, частину прибутку виводили на рахунки компаній у РФ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 40 ящиків документів, комп’ютери та телефони з переписками, де обговорювалися схеми обходу санкцій, розподіл грошей і приховування країни походження препаратів. Фігурантам справи оголошено підозру у веденні бізнесу з державою-агресором у складі організованої групи.

У Києві арештовано будинок площею понад 700 кв. м, що належав власнику російського холдингу і слугував офісом та складом продукції. Міністерство охорони здоровʼя також ініціювало скасування держреєстрації 11 ліків, пов’язаних із цією компанією.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ «БаДМ» та спільне українсько-естонське підприємство «Оптіма-Фарм, ЛТД» на 4,8 млрд грн за порушення конкуренції на ринку. Вони є найбільшими дистриб'юторами лікарських засобів

До слова, правоохоронці припинили діяльність наймасштабнішого в Україні нелегального виробництва анаболічних стероїдів. Їх розповсюджували під виглядом імпортних медпрепаратів для спортсменів.