Розкрадання бюджетних коштів на Тернопільщині: 19 посадовців отримали підозри

Сума завданих збитків – понад 48 млн грн

Правоохоронці викрили розкрадання бюджетних коштів у Тернопільській області. Підозри отримали 19 осіб, серед яких директор філії НАНу, державний реєстратор Мін'юсту, службові особи лісгоспу, директор комунального підприємства, службовці міськради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Розтрата та заволодіння бюджетними коштами

державний реєстратор Шумської міської ради вчинив незаконні реєстраційні дії щодо об’єкта нерухомого майна, внаслідок чого з власності ДП Мінагрополітики та продовольства вибуло нерухоме майно на суму 27 млн,

директор товариства привласнив бюджетні кошти при поставці неякісного вугілля для селищної ради та лікарні, сума збитків понад 7 млн грн,

два директори товариства разом з інспектором технічного нагляду заволоділи бюджетними коштами під час виконання капітального ремонту будівель освітньої сфери на території Тернопільської області. Збитки понад 3 млн 400 тис. грн,

головний бухгалтер комунального підприємства міської ради допустив безпідставну виплату споживачам компенсації різниці в тарифах, збитки 1,4 млн грн,

виконувач обов’язків директора сільськогосподарської дослідної станції філії НАНу здійснила продаж пшениці за ціною нижче за ринкову. Недоотримані доходи бюджету склали понад 1 млн 277 тис. грн,

керівник суб’єкта господарської діяльності привласнив майно Бережанської міської ради, яке перебувало на зберіганні. Збитки 426 тис. грн.

Освіта

два директори товариства разом з інспектором технічного нагляду заволоділи бюджетними коштами під час виконання капітального ремонту будівель освітньої сфери на понад 3 млн 310 тис грн,

бухгалтер міської ради незаконно придбала заборонені для навчального закладу продукти. Збитки 315 тис. грн.

Шкода довкіллю

керівник фермерського господарства допустив незаконну порубку дерев в регіональному ландшафтному парку «Дністровський каньон». Збитки 1,7 млн грн,

лісничий Залозецького лісництва Філії «Кременецьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України» неналежно виконував свої обов’язки щодо охорони лісів. Незаконно вирубано 204 дерева понад встановлену норму, збитки на понад 1,5 млн грн,

майстер лісу Чортківського лісового господарства ДП «Ліси України» допустив незаконну порубку лісу, збитки 740 тис. грн.

Також викрито та повідомлено про підозру директору та головному лісничому комунального лісового господарства, які допустили незаконну порубку лісу, чим навколишньому природньому середовищу заподіяно збитки на суму 50 млн та скеровано до суду справу колишнього начальника ГУ ДПС України в Тернопільській області, який не задекларував майно на суму понад 13,7 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1, 2 ч. 4 ст. 246, ч. 1, ч. 2 ст. 367 КК України.

Прокурори підготували клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.

