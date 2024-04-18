Україна отримає додатковий пакет підтримки від Канади на 2024 рік

В бюджеті зазначається про плани Канади співпрацювати з міжнародними партнерами, країнами G7 для притягнення РФ до відповідальності

Додаткові 400 млн надійдуть Україні найближчими місяцями

Україна має додатковий пакет підтримки від Канади у представленому бюджеті на 2024 рік. Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

У бюджеті Канади на 2024 рік передбачається:

бюджетна підтримка в розмірі 2,4 млрд канадських доларів (з яких 2 млрд вже перераховані через Спеціальний рахунок МВФ), додаткові 400 млн надійдуть найближчими місяцями;

1,6 млрд канадських доларів в рамках нової п'ятирічної програми військової допомоги відповідно до безпекової Угоди, підписаної в Києві 24.02.2024 року;

216,7 млн канадських доларів через ЄБРР для фінансування проєктів відбудови України;

76 млн канадських доларів для фінансування проєкт в рамках програми з підтримки миру та безпеки в Україні, зокрема гуманітарне розмінування.

Юлія Ковалів зазначає, що в бюджеті зазначається про плани уряду Канади співпрацювати з міжнародними партнерами, країнами G7 для притягнення Росії до відповідальності, у тому числі шляхом конфіскації суверенних активів РФ.

Нагадаємо, що раніше Канада направила до України 1,5 млрд доларів США – ці кошти допоможуть уряду, серед іншого, фінансувати соціальні програми допомоги українцям.