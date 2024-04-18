Україна отримає додатковий пакет підтримки від Канади на 2024 рік
Додаткові 400 млн надійдуть Україні найближчими місяцями
Україна має додатковий пакет підтримки від Канади у представленому бюджеті на 2024 рік. Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.
У бюджеті Канади на 2024 рік передбачається:
- бюджетна підтримка в розмірі 2,4 млрд канадських доларів (з яких 2 млрд вже перераховані через Спеціальний рахунок МВФ), додаткові 400 млн надійдуть найближчими місяцями;
- 1,6 млрд канадських доларів в рамках нової п'ятирічної програми військової допомоги відповідно до безпекової Угоди, підписаної в Києві 24.02.2024 року;
- 216,7 млн канадських доларів через ЄБРР для фінансування проєктів відбудови України;
- 76 млн канадських доларів для фінансування проєкт в рамках програми з підтримки миру та безпеки в Україні, зокрема гуманітарне розмінування.
Юлія Ковалів зазначає, що в бюджеті зазначається про плани уряду Канади співпрацювати з міжнародними партнерами, країнами G7 для притягнення Росії до відповідальності, у тому числі шляхом конфіскації суверенних активів РФ.
Нагадаємо, що раніше Канада направила до України 1,5 млрд доларів США – ці кошти допоможуть уряду, серед іншого, фінансувати соціальні програми допомоги українцям.
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