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Після уряду – СБУ та Державне бюро розслідувань: нардеп анонсував нові кадрові рішення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Після уряду – СБУ та Державне бюро розслідувань: нардеп анонсував нові кадрові рішення
Призначення нового очільника Міноборони може супроводжуватися складним голосуванням у Верховній Раді
фото з відкритих джерел

Ярослав Железняк повідомив про можливі нові відставки, заміну керівництва ДБР, кандидатуру голови СБУ та зміни у складі уряду

Найближчим часом в Україні можуть відбутися нові кадрові зміни. Як інформує «Главком», про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, його джерела повідомляють про ймовірність нової хвилі відставок після кадрових рішень щодо уряду.

Зокрема, депутат зазначив, що наразі циркулюють чутки про можливе внесення кандидатури нового голови Служби безпеки України, а також підготовку до заміни директора Державного бюро розслідувань.

Водночас Железняк підкреслив, що не має підтвердження цієї інформації станом на зараз, тому закликав сприймати її саме як непідтверджені повідомлення.

Окремо він прокоментував можливі зміни в Кабінеті міністрів. За словами депутата, спочатку має визначитися кандидатура нового прем’єр-міністра, припустивши, що ним може стати генерального директора НАК «Нафтогаз України» Олексій Корецький, після чого стане зрозумілим майбутній склад уряду.

«Скажемо так, якщо годину назад я давав шансам Корецького на посаду премʼєра 95%, то вже 99%», – прокоментував нардеп.

Крім того, Железняк заявив, що окремі кадрові рішення президента можуть стосуватися Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони. Він також висловив думку, що призначення нового очільника Міноборони може супроводжуватися складним голосуванням у Верховній Раді. Зокрема, депутат припустив, що якщо на цю посаду буде запропоновано Михайла Федорова, таке рішення «буде дуже непростим для нього голосуванням».

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

Пізніше народний депутат Ярослав Желєзняк розповів, що Свириденко найближчим часом може залишити свою посаду, щоб перейти на дипломатичну роботу та очолити посольство України у США.

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Теги: СБУ Нафтогаз України депутат кадрові зміни Ярослав Железняк ДБР

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