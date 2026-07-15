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Депутат повідомив, чим унікальний кандидат в прем'єри Корецький

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Депутат повідомив, чим унікальний кандидат в прем'єри Корецький
Корецький став першим кандидатом на посаду прем'єра, який сам запросив парламентські фракції на консультації
фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Консультації з фракціями розпочалися напередодні голосування Верховної Ради за нового очільника уряду

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Сергій Корецький став першим із чотирьох останніх очільників уряду, який сам ініціював консультації з парламентськими фракціями перед своїм призначенням. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише «Главком».

За його словами, сьогодні, 15 липня всі депутатські фракції та групи отримали запрошення на зустріч із Корецьким. «Це, до речі, перший з чотирьох прем'єрів, який сам ініціював процедуру консультацій», – зазначив Железняк.

Нардеп повідомив, що ввечері, 15 липня запланована ще одна зустріч фракції за участю президента Володимира Зеленського, під час якої мають оголосити майже весь перелік кадрових змін в уряді.

Народний депутат додав, що Верховна Рада розпочне кадрові призначення 16 липня. Парламент має проголосувати за нового прем'єр-міністра, а також за склад уряду, окремо розглянувши кандидатури на посади міністра закордонних справ і міністра оборони.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

13 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. У вівторок, 14 липня, Верховна Рада України прийняла відставку Свириденко.

Після новини про відставку Юлії Свириденко стало відоме ім'я одного з головних кандидатів на її місце. Крісло прем’єра може отримати підприємець і менеджер у нафтогазовій галузі, чинний СЕО групи «Нафтогаз» Сергій Корецький. Президент Володимир Зеленський уже провів із ним зустріч.

До слова, детальніше про кар'єру, бізнес та статки Сергія Корецького йдеться у матеріалі «Главкома» ««Я можу більше. Дайте шанс!». Чому президент робить ставку на Корецького: досьє».

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Теги: Кабмін уряд Сергій Корецький Ярослав Железняк Верховна Рада

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