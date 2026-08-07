Ексочільниці Хмельницької МСЕК продовжено строк дії процесуальних обов’язків

Підозрювана зобов’язана повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 7 серпня задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив строк дії процесуальних обов’язків для колишньої керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Про це пише «Главком» із посиланням на публікацію Вищого антикорупційного суду у Facebook.

Згідно з рішенням суду, запобіжні заходи діятимуть до 7 жовтня 2026 року включно.

Відповідно до ухвали, підозрювана зобов’язана повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання. Крім того, вона має здати на зберігання до відповідних уповноважених органів паспорт або паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які надають право на виїзд з України та в’їзд у країну, за винятком паспорта громадянина України.

Правоохоронці нагадують, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Як відомо, колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, яка перебуває під вартою у київському СІЗО, використовує мобільні телефони, що заборонено законодавством.

За повідомленням головуючого судді Дмитра Михайленка, у березні цього року в камері, де утримується Крупа, було виявлено три мобільні телефони. Один із них належав підозрюваній, інших два – співкамерниці ексголови МСЕК. Також суддя додав, що під час вилучення телефону Крупа намагалася видалити інформацію.

Нагадаємо, що 31 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу суду першої інстанції у частині розміру застави колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі і визначила нову суму застави. Ідеться про визначення 130 млн грн застави для підозрюваної ексголови МСЕК Хмельниччини. 20 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд вкотре зменшив розмір застави для Крупи – до 230 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.