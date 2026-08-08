Підозрюваний у розкраданні мільйонів ексдержсекретар МЗС вийшов із СІЗО

Скандальний ексчиновник МЗС вийшов на волю за 10 мільйонів гривень

За Олександра Банькова, якого звинувачують у привласненні 37 млн грн донатів, внесли 10 млн грн застави

Колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України Олександр Баньков, якого НАБУ і САП підозрюють в організації схеми із розкрадання міжнародних пожертв на підтримку України, вийшов із-під варти після внесення застави в розмірі 10 млн грн. Як пише «Главком» , про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Катерина Шипілова.

Обставини звільнення та запобіжний захід

За словами представниці суду, рішення про запобіжний захід ВАКС ухвалив 3 серпня. Суд призначив Банькову тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави.

«За колишнього секретаря Міністерства закордонних справ внесли заставу розміром 10 млн грн, і він вийшов із СІЗО», – зазначила Катерина Шипілова.

Вона уточнила, що кошторис застави було сплачено того ж дня, після чого експосадовець залишив ізолятор.

У чому підозрюють колишнього посадовця

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) інкримінують Олександру Банькову причетність до організованої групи, яка, за версією слідства, заволоділа понад 37 млн грн, пожертвуваними іноземними громадянами та міжнародними донорами на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

За даними НАБУ, організатором схеми був тодішній державний секретар МЗС. Слідство стверджує, що саме він переконував міжнародних донорів і працівників українських дипломатичних установ перераховувати фінансову допомогу не на офіційні державні рахунки, а на рахунок підконтрольної громадської організації. Надалі ці кошти, за версією правоохоронців, виводилися через підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, а потім переводилися в готівку через конвертаційні центри.

У НАБУ зазначають, що для приховування походження грошей учасники схеми оформлювали фіктивні документи, виготовляли підроблені листи та укладали грантові угоди із внесенням неправдивих відомостей. За даними слідства, відмиті кошти використовувалися для особистого збагачення учасників організованої групи. Загальна сума легалізованих коштів, за оцінкою правоохоронців, перевищує 37 млн грн.

Окрім Банькова, у справі фігурують колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який нині є дипломатичним працівником, радник колишнього міністра закордонних справ і керівник підконтрольної громадської організації, а також бухгалтер цієї організації. Усім їм повідомлено про підозру.

Наразі досудове розслідування у справі триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до розкрадання благодійних коштів.

До слова, поліцейські Хмельниччини оголосили підозру керівнику благодійного фонду. За даними слідства, він привласнив понад мільйон гривень донатів на ЗСУ.