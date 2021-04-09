Катування на Черкащині. Начальнику відділу поліції повідомили про підозру

Начальник відділу поліції на Черкащині не повідомив компетентні органи про вчинення катування його підлеглими

У справі щодо катування підозрюваного у відділку поліції в Городищі на Черкащині повідомлено про підозру начальнику та двом співробітникам одного із відділів поліції Головного управління Нацполіції у Черкаській області. Про це повідомляє 9 квітня пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, 6 лютого 2021 року до лікарні за медичною допомогою звернувся громадянин із численними тілесними ушкодженнями та повідомив, що його побили працівники поліції. Встановлено, що напередодні чоловіка доставляли до відділу поліції для перевірки його причетності до крадіжки та шахрайства. За цим фактом двом дільничним інспекторам відділу поліції вже було повідомлено про підозру у катуванні та застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до цього злочину ще двох працівників карного розшуку, які своїми діями фактично сприяли здійсненню катування з боку своїх колег, або ж допомагали приховати цей факт, а також начальника відділу поліції, який не повідомив компетентні органи про вчинення його підлеглими зазначених дій.

«Одному із оперативних співробітників відділу поліції повідомлено про підозру у катуванні та затриманні особи із подальшою відмовою визнати факт затримання (ч. 2 ст. 127, ст. 146-1 КК України), іншому правоохоронцю, який безпосередньо не брав участі у катуванні, однак знищував сліди його вчинення – за фактом приховування злочину (ст. 396 КК України), та начальнику відділу поліції – за фактом затримання особи із подальшою відмовою визнати факт затримання та приховування злочину, вчиненому його підлеглими (ч. 2 ст. 146-1 та ч. 1 ст. 396 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання всім трьом підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Києві, спільно з підрозділами внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Повідомлялося, що з метою отримати зізнання, поліцейські у службовому кабінеті почали бити чоловіка зламавши об нього залізний стілець.

На початку лютого поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонили від виконання службових обов’язків.