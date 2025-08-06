Переоформлення інвалідності за $5 тис. Нацполіція викрила організаторку нелегального бізнесу

55-річна жителька столиці затримана під час отримання грошей за неправомірну послугу

Затриманій загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна

Столичні правоохоронці повідомили, що затримали 55-річну киянку, яка, за даними слідства, хизуючись знайомствами у медичних закладах, за винагороду обіцяла допомогти у встановленні II групи інвалідності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва та міської прокуратури.

За даними слідства, 35-річна жінка з Київщини внаслідок обстрілів під час окупації її міста отримала II групу інвалідності. Пізніше лікарі Київської обласної клінічної лікарні встановили їй III групу. Та жінка вирішила повернути попередній медичний висновок.

Дізнавшись про історію цієї жінки від свого знайомого, підозрювана запропонувала свою допомогу, щоб пришвидшити процес встановлення групи. Вона запевнила, що має знайомих серед посадовців медико-соціальної експертної комісії однієї з обласних клінічних лікарень і гарантувала стовідсотковий результат.

Жінку затримали «на гарячому» під час отримання винагороди за «послугу» у сумі $5 тис. фото: Національна поліція України/Facebook

«За таку «допомогу» вона забажала отримати винагороду. Спочатку свою «роботу» оцінила у $7,8 тис., але коли зрозуміла, що на її пропозицію не «купилися», зменшила суму до $5 тис.», – повідомили у поліції.

За свою «роботу» жінка запросила винагороду у сумі $5 тис. фото: Національна поліція України/Facebook

Жінку затримали «на гарячому» під час отримання $5 тис., які вона нібито мала передати членам експертної комісії.

«Підозрювану затримали під час одержання цієї суми. Її дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме як зловживання впливом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна», – поінформували у прокуратурі.

Нагадаємо, у Кривому Розі голова благодійного фонду за $17 тис. обіцяв допомогти отримати фіктивну інвалідність для виїзду за кордон. Місцевого голову благодійного фонду підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та зловживання впливом. Схема передбачала госпіталізацію військовозобовʼязаного до однієї з лікарень Дніпра з фіктивним діагнозом та проведення операції на хребті з встановленням імпланту.

До слова, прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт через незаконне отримання статусу інвалідності прокурором.