Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Американський мільярдер Баффет зробив подарунок кримінальній поліції (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Американський мільярдер Баффет зробив подарунок кримінальній поліції (фото)
Кримінальна поліція України отримала подарунок
фото: Андрій Небітов

Кримінальна поліція отримала сучасні поліграфи за підтримки Говарда Баффета

Національна поліція України посилює спроможності у сфері детекції брехні. Завдяки підтримці американського мільярдера Говарда Баффета кримінальна поліція отримала нове обладнання для проведення поліграфологічних досліджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника голови Національної поліції – начальника кримінальної поліції України Андрія Нєбитова.

Андрій Нєбитов подякував Говарду Баффету за подарунок і підтримку, з якою «кримінальна поліція стає міцнішою, а справедливість – ближчою».

Американський мільярдер Баффет зробив подарунок кримінальній поліції (фото) фото 1

Небітов наголосив, що використання поліграфа сьогодні – це не лише про перевірку фактів, а про формування найглибшого рівня довіри та професійності.

Американський мільярдер Баффет зробив подарунок кримінальній поліції (фото) фото 2

У поліції зазначають, що «детектор брехні» виконує кілька критично важливих функцій у сучасних реаліях:

  • Кадровий відбір: Під час прийому на службу це дозволяє формувати команду, якій суспільство може справді довіряти.
  • Розкриття злочинів: Поліграф стає «тихим союзником» слідства. Він не замінює прямих доказів, але допомагає відсікти хибні версії та знайти правильний напрямок розслідування.
  • Фіксація воєнних злочинів РФ: Це найважливіший напрямок роботи сьогодні. Поліграфологічні дослідження активно застосовуються під час допитів російських військовополонених для встановлення істини про звірства окупантів на українській землі.
Американський мільярдер Баффет зробив подарунок кримінальній поліції (фото) фото 3

«Главком» писав, що американський бізнесмен і меценат Говард Баффет разом із поліцейськими спецпідрозділу «Білий Янгол» відвідав прифронтові території передмістя Куп’янськ. У цьому районі тривають постійні обстріли та здійснюється евакуація цивільного населення. Завдяки броньованому автотранспорту, наданому фондом Говарда Баффета, поліцейські вже евакуювали понад 200 мирних жителів із прифронтових громад Харківської області.

Нагадаємо, що американський бізнесмен і філантроп Говард Баффетт фінансово підтримав відновлення стадіону «ЛокоЧоко» в Києві та особисто приїхав на його відкриття. Під час візиту він поспілкувався з ветеранами, які проходитимуть тут постреабілітацію, та навіть зіграв з ними в піклбол, підкресливши свою підтримку українських військових і проєктів безбар’єрної інфраструктури.

Теги: Національна поліція України поліція поліграф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Американський мільярдер Баффет зробив подарунок кримінальній поліції (фото)
Американський мільярдер Баффет зробив подарунок кримінальній поліції (фото)
Сумщина: ворог атакував заправку, є поранені
Пекло на Покровському напрямку: Сирський назвав кількість відбитих ворожих атак за тиждень (фото)
РФ знищила відділення «Нової пошти» на Запоріжжі
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: є поранені

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua