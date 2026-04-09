Американський мільярдер Баффет зробив подарунок кримінальній поліції (фото)

Кримінальна поліція отримала сучасні поліграфи за підтримки Говарда Баффета

Національна поліція України посилює спроможності у сфері детекції брехні. Завдяки підтримці американського мільярдера Говарда Баффета кримінальна поліція отримала нове обладнання для проведення поліграфологічних досліджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника голови Національної поліції – начальника кримінальної поліції України Андрія Нєбитова.

Андрій Нєбитов подякував Говарду Баффету за подарунок і підтримку, з якою «кримінальна поліція стає міцнішою, а справедливість – ближчою».

Небітов наголосив, що використання поліграфа сьогодні – це не лише про перевірку фактів, а про формування найглибшого рівня довіри та професійності.

У поліції зазначають, що «детектор брехні» виконує кілька критично важливих функцій у сучасних реаліях:

Кадровий відбір: Під час прийому на службу це дозволяє формувати команду, якій суспільство може справді довіряти.

Розкриття злочинів: Поліграф стає «тихим союзником» слідства. Він не замінює прямих доказів, але допомагає відсікти хибні версії та знайти правильний напрямок розслідування.

Фіксація воєнних злочинів РФ: Це найважливіший напрямок роботи сьогодні. Поліграфологічні дослідження активно застосовуються під час допитів російських військовополонених для встановлення істини про звірства окупантів на українській землі.

«Главком» писав, що американський бізнесмен і меценат Говард Баффет разом із поліцейськими спецпідрозділу «Білий Янгол» відвідав прифронтові території передмістя Куп’янськ. У цьому районі тривають постійні обстріли та здійснюється евакуація цивільного населення. Завдяки броньованому автотранспорту, наданому фондом Говарда Баффета, поліцейські вже евакуювали понад 200 мирних жителів із прифронтових громад Харківської області.

Нагадаємо, що американський бізнесмен і філантроп Говард Баффетт фінансово підтримав відновлення стадіону «ЛокоЧоко» в Києві та особисто приїхав на його відкриття. Під час візиту він поспілкувався з ветеранами, які проходитимуть тут постреабілітацію, та навіть зіграв з ними в піклбол, підкресливши свою підтримку українських військових і проєктів безбар’єрної інфраструктури.