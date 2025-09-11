За Тетяну Крупу внесено 20 млн грн застави

4 вересня суд змінив запобіжний захід Крупі

За колишню очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу внесли заставу у повному обсязі – 20 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

4 вересня суд змінив запобіжний захід Крупі у вигляді тримання під вартою на заставу в розмірі 20 млн грн та поклав на особу відповідні процесуальні обов’язки, у тому числі здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України, а також носити електронний засіб контролю.

«Звертаємо увагу на те, що наразі не встановлено обставин, які підтверджують порушення підозрюваною зазначених обов’язків», – наголошує САП.

Станом на 11 вересня сторона захисту надала Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК та виконання особою всіх покладених судом процесуальних обовʼязків.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для колишньої очільниці Медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області. Суд замінив тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн. Рішення про зміну запобіжного заходу було ухвалене після клопотання детектива НАБУ.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд пом'якшив запобіжний захід колишній керівниці МСЕК Хмельницької області Тетяні Крупі. Причиною цього став тривалий строк перебування під вартою.

Згодом стало відомо, що ексголовна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, вийшла з СІЗО. На Тетяну Крупу одягли електронний браслет та вилучили у неї закордонний паспорт для виїзду за кордон