Санкції проти ексрегіонала Іванющенка. НАБУ звернулося до Зеленського та СБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Санкції проти ексрегіонала Іванющенка. НАБУ звернулося до Зеленського та СБУ
Соратник Януковича підозрюється в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом
Як зазначає Антикорупційне бюро, детективи виявили стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з РФ

Національне антикорупційне бюро звернулося з проханням до президента України Володимира Зеленського та Служби безпеки ініціювати санкції проти колишнього народного депутата від «Партії регіонів». Мова про Юрія Іванющенка, який є фігурантом справи про махінації із землями ринку «Столичний». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«Під час слідства детективи виявили стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором. Зокрема, встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території РФ пов’язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету», – йдеться в заяві.

НАБУ стверджує, що підозрюваний використовував російський паспорт та зв’язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів країни-терористки.

На початку вересня 2025 року НАБУ повідомило підозри Юрію Іванющенку, Владиславі Молчановій, екскерівнику Київського обласного управління Держгеокадастру Миколі Терещенку та ще двом особам підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

За даними слідства, навесні 2021 року під час корпоративного конфлікту між за контроль над ринком «Столичний» у передмісті Києва вони вирішили вивести активи ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб. Мова йде про 9 земельних ділянок загальною площею 18 га. На підставі удаваних правочинів землю продали трьом товариствам, пов’язаним із Молчановою.

У жовтні минулого року ВАКС заочно заарештував Іванющенка. Однак вже в грудні його скасували.

Зауважимо, Юрій Іванющенко виїхав з України у грудні 2014 року та зараз мешкає з родиною в Монако. У січні 2015 року його оголосили в розшук за підозрою у привласненні та заволодінні майном через зловживання службовим становищем, а також у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди посадовцем. У 2017 році Верховний суд України закрив усі кримінальні провадження проти нього. Того ж року його ім’я виключили із санкційних списків ЄС.

Санкції проти ексрегіонала Іванющенка. НАБУ звернулося до Зеленського та СБУ
Санкції проти ексрегіонала Іванющенка. НАБУ звернулося до Зеленського та СБУ
