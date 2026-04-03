Одещина: суд конфіскував два авто ексочільника Білгород-Дністровського ТЦК

У дохід держави стягнуто Toyota C-HR Hybrid 2022 року випуску та Toyota С-HR 2021 року випуску

Феміда визнала активи колишнього посадовця та його родини необґрунтованими

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Суд стягнув у дохід держави два автомобілі ексначальника Білгород-Дністровського районного ТЦК в Одеській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ВАКС.

«Сьогодні, 3 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила цивільний позов САП до колишнього начальника Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП в Одеській області та його родини про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави», – йдеться в повідомленні.

У дохід держави стягнуто два автомобілі: Toyota C-HR Hybrid 2022 року випуску та Toyota С-HR 2021 року випуску. Рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Раніше Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП. Суд визнав необґрунтованими активами автомобілі BMW X6, 2023 року випуску, та Toyota Camry Hybrid, 2022 року випуску, й постановив стягнути в дохід держави один із них та вартість іншого, що становить понад 4 млн грн.

До слова, Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на понад 3,8 млн грн, які набув колишній начальник Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом із дружиною. Підставою для такого рішення суду стали результати моніторингу способу життя колишнього посадовця, який здійснювало Національне агентство з питань запобігання корупції, а також докази Державного бюро розслідувань.