Міністр внутрішніх справ розповів, як каратимуть мародерів під час війни

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко виступив за більш суворе покарання за майнові злочини, зокрема мародерство

На час дії воєнного стану всі майнові злочини розглядаються як мародерство і покарання за них збільшено. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив в ефірі єдиного телемарафону.

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За його словами, правоохоронці розпочали вже 80 500 проваджень за фактами майнових злочинів.и «Люди повертаються на деокуповані території, в свої домівки, бачать розграбовані будинки. Тому ця робота буде тривати і кількість таких злочинів буде збільшуватися», – сказав очільник МВС.

Також він піділився баченням криміногенної ситуації додавши, що вона залишається керованою. «Навантаження на деякі поліцейські підрозділи з початку війни виросло на 80%. Частина поліцейських працює на звільнених територіях, навантаження шалене, але на сьогодні ми не втратили керованості за криміногенною ситуацією в країні», – заявив Ігор Клименко.

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Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада призначила Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ України. Кандидатуру Клименка підтримав 321 нардеп.