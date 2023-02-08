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Міністр внутрішніх справ розповів, як каратимуть мародерів під час війни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Міністр внутрішніх справ розповів, як каратимуть мародерів під час війни
В Україні можуть посилити покарання за майнові злочини
фото: https://telegra.ph

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко виступив за більш суворе покарання за майнові злочини, зокрема мародерство

На час дії воєнного стану всі майнові злочини розглядаються як мародерство і покарання за них збільшено.  Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, правоохоронці розпочали вже 80 500 проваджень за фактами майнових злочинів.и  «Люди повертаються на деокуповані території, в свої домівки, бачать розграбовані будинки. Тому ця робота буде тривати і кількість таких злочинів буде збільшуватися», – сказав очільник МВС.

Також він піділився  баченням криміногенної ситуації додавши, що вона залишається керованою. «Навантаження на деякі поліцейські підрозділи з початку війни виросло на 80%. Частина поліцейських працює на звільнених територіях, навантаження шалене, але на сьогодні ми не втратили керованості за криміногенною ситуацією в країні», – заявив Ігор Клименко.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада призначила Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ України. Кандидатуру Клименка підтримав 321 нардеп.

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Теги: Верховна Рада міністр окуповані території робота Ігор Клименко звільнення МВС

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