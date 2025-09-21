Головна Країна Кримінал
Митники затримали першу партію нелегальних iPhone 17 на Закарпатті (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Митники затримали першу партію нелегальних iPhone 17 на Закарпатті (фото)
фото: facebook.com/ZAKcustomsUA

Смартфони вилучено, а справи передані на розгляд митниці

Щойно у світі стартували продажі нової моделі Apple iPhone 17 Pro, як на українському кордоні зафіксували перші спроби незаконного ввезення смартфонів. Про це повідомляє Закарпатська митниця, пише «Главком».

За інформацією Закарпатської митниці, на пункті пропуску «Ужгород-автомобільний» затримали двох громадян України, які намагалися ввезти телефони без декларування. Загалом йдеться про 29 пристроїв.

43-річний чоловік, повертаючись з Австрії на автомобілі Subaru, обрав «зелений коридор» і заявив, що не перевозить товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню.

Однак під час огляду авто серед особистих речей митники знайшли 20 нових iPhone 17 Pro різних моделей. Документів на придбання техніки водій не надав, а її ринкова вартість оцінюється у понад 50 тисяч євро. Для порівняння, дозволена норма для ввезення без декларування – до 500 євро на одну особу.

39-річна українка, яка поверталася з Австрії на Mercedes-Benz, також обрала спрощений коридор і запевнила, що дотримується митних правил. Втім, під час перевірки в її речах виявили 9 нових iPhone 17 Pro.

В обох випадках митники склали протоколи про порушення митних правил за ч.2 ст. 471 Митного кодексу України. Смартфони вилучено, а справи передані на розгляд митниці. Порушникам загрожують значні штрафи.

Нагадаємо, компанія Apple офіційно представила нове покоління своїх смартфонів – iPhone 17. Лінійка включає чотири моделі: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Пристрої отримали оновлений дизайн, покращені камери та значні поліпшення в продуктивності,

