Зник напередодні: знайшли мертвим заступника директора Львівського історичного музею

Поліція знайшла мертвим Юрія Сілецького

Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького 7 листопада знайшли мертвим. Напередодні він виїхав з дому та зник. Про смерть Юрія Сілецького повідомила заступниця директора Музею народної архітектури й побуту імені Климентія Шептицького Леся Гарасим.

«Про чин похорону родина обов'язково повідомить. Велике прохання: будьмо стримані й даймо близьким прийти хоч трохи до тями. Спочивай з Богом, Юрку!» – написала Леся Герасим.

Видання Zaxid.net зазначає, що тіло Юрія Сілецького знайшли разом з його автівкою. Цю інформацію вже підтвердила патрульна поліція, але жодних деталей наразі не надали.

До слова, 7 листопада Сілецького оголосили в розшук. За день до цього близько 13 години він виїхав з дому у Винниках у напрямку Тернополя та відтоді не виходив на зв'язок.

До слова, у неділю депутатка – наречена Полякова Ганна Скороход заявила, що її коханого вбили.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

Зазначимо, відео останніх хвилин життя нардепа Полякова злили в мережу.