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На Херсонщині окупанти вивезли 200 селян у невідомому напрямку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Херсонщині окупанти вивезли 200 селян у невідомому напрямку
Російські окупанти розквартировуються в будинках, з яких вивезли селян
фото з відкритих джерел

Рашисти грабують мешканців тимчасово окупованих територій

На захопленій російськими загарбниками території Херсонщини представники окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації.

Станом на 1 березня цього року приблизно 200 осіб із цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а їхні будинки розквартировують російські найманці.

Також російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захопленій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти.

Нагадаємо, триває 373-тя доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника.

2 березня російські терористи завдали удару дронами по цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи у Бериславському районі Херсонщини. Відомо про дев'ять травмованих внаслідок обстрілу, серед них дитина. Їм надається кваліфікована медична допомога.

Теги: окупанти росія війна Херсонщина

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