На Херсонщині окупанти вивезли 200 селян у невідомому напрямку

Російські окупанти розквартировуються в будинках, з яких вивезли селян

Рашисти грабують мешканців тимчасово окупованих територій

На захопленій російськими загарбниками території Херсонщини представники окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації.

Станом на 1 березня цього року приблизно 200 осіб із цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а їхні будинки розквартировують російські найманці.

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Також російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захопленій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі в жителів, які не отримали російські паспорти.

Нагадаємо, триває 373-тя доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника.

2 березня російські терористи завдали удару дронами по цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи у Бериславському районі Херсонщини. Відомо про дев'ять травмованих внаслідок обстрілу, серед них дитина. Їм надається кваліфікована медична допомога.