У Тернополі заживо згорів пацієнт лікарні: поліція назвала ймовірну причину трагедії

Загиблий лежав у лікарні із травмою ноги

У ніч на 5 липня у Тернополі в травматологічному відділенні загорілося ліжко разом з пацієнтом. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Зазначається, що працівники лікарні, побачивши задимлення, спробували загасити пожежу самостійно. Проте не змогли та викликали рятувальників. Після того, як працівники надзвичайних ситуацій загасили вогонь, на ліжку в палаті виявили тіло чоловіка.

У ході перевірки слідчо-оперативної групи стало відомо, що чоловік лежав у лікарні з травмою ноги. Ходив мало, а тому інколи, ховаючись від лікарів, курив у ліжку. Під час пожежі разом з потерпілим у палаті був ще один пацієнт, але він не постраждав.

фото: Нацполіція

«Причина пожежі, згідно з актом працівників ДСНС – необережність під час куріння у ліжку», – йдеться у повідомленні. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Тернополі в парку «Сопільче» перехожі виявили валізу, всередині якої був труп жінки. Про це повідомила поліція Тернопільської області. Правоохоронці зазначають, що загибла була худої статури, віком 60-70 років, а також просять відгукнутися свідків та очевидців події.

Також у Тернополі блискавка влучила у багатоповерхівку, що на вулиці Коновальця, 11. Подія трапилася під час ранкової грози 8 червня, повідомляють місцеві пабліки. Попередньо, люди не постраждали. Але техніка та побутові прилади згоріли.