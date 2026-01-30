Головна Країна Кримінал
На Львівщині злочинна група привласнила виплати військових на понад 5 млн грн

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Семеро шахраїв зі Львщини привласнили бюджетні кошти
фото: Офіс генерального прокурора

Організатор злочинної групи служив в одному з підрозділів правоохоронних органів 

На Львівщині викрито злочинну групу, яка привласнила кошти з виплат українським військовослужбовцям. Зловмисники користувалися даними загиблого та безвісти зниклого військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як повідомляють правоохоронці, організатор злочинної групи був службовцем фінансово-економічного підрозділу одного з правоохоронних органів спеціального призначення. Фігурант користуючись своєю посадою та доступом до бухгалтерської системи, перерахував кошти на рахунки своїх спільників.

Також у схемі брало участь ще шестеро фігурантів: начальник відділу, комендант та його заступник, керівник іншого підрозділу із заступником та водій.

фото: Офіс генерального прокурора

Шахраї користувалися даними загиблого військового та безвісти зниклого. Зловмисники вказували у звіті про виплати інформацію про те, що ці захисники нібито є чинними військовими, які мають право на виплати. «Насправді ж розпорядження на переказ коштів до банківських установ оформлювалося не на цих військовослужбовців, а на спільників організатора. У результаті державні кошти виводилися з офіційного обігу та привласнювалися учасниками схеми», – йдеться у повідомленні.

Всього підозрювані привласнили понад 5,3 млн грн, використовуючи дані військових. Ці кошти вони перевели на свої рахунки за період з листопада 2024 року по квітень 2025 року. Організатор групи привласнив 3 млн грн, а між спільниками розподілив решту.

«Їх дії кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України)», – розповіли в Офісі генерального прокурора. Санкція цієї статті передбачають позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна та трирічну заборону обіймати відповідні посади.

Нагадаємо, як колишній керівник та перший заступник Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради змовились із представниками двох комерційних структур та організували закупівлю рацій для потреб одеського військового округу підконтрольними їм підприємствами. Їх підозрюють у розтраті понад 1,6 млн грн під час закупівель для ЗСУ. 

Теги: військові шахрайство Офіс Генерального прокурора гроші

