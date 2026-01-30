Організатор злочинної групи служив в одному з підрозділів правоохоронних органів

На Львівщині викрито злочинну групу, яка привласнила кошти з виплат українським військовослужбовцям. Зловмисники користувалися даними загиблого та безвісти зниклого військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як повідомляють правоохоронці, організатор злочинної групи був службовцем фінансово-економічного підрозділу одного з правоохоронних органів спеціального призначення. Фігурант користуючись своєю посадою та доступом до бухгалтерської системи, перерахував кошти на рахунки своїх спільників.

Також у схемі брало участь ще шестеро фігурантів: начальник відділу, комендант та його заступник, керівник іншого підрозділу із заступником та водій.

На Львівщині злочинна група привласнила виплати військових на понад 5 млн грн фото: Офіс генерального прокурора

Шахраї користувалися даними загиблого військового та безвісти зниклого. Зловмисники вказували у звіті про виплати інформацію про те, що ці захисники нібито є чинними військовими, які мають право на виплати. «Насправді ж розпорядження на переказ коштів до банківських установ оформлювалося не на цих військовослужбовців, а на спільників організатора. У результаті державні кошти виводилися з офіційного обігу та привласнювалися учасниками схеми», – йдеться у повідомленні.

Всього підозрювані привласнили понад 5,3 млн грн, використовуючи дані військових. Ці кошти вони перевели на свої рахунки за період з листопада 2024 року по квітень 2025 року. Організатор групи привласнив 3 млн грн, а між спільниками розподілив решту.

«Їх дії кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України)», – розповіли в Офісі генерального прокурора. Санкція цієї статті передбачають позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна та трирічну заборону обіймати відповідні посади.

