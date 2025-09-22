Головна Країна Кримінал
На Волині священник за $10 тис. обіцяв висвятити ухилянта у диякони

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Волині священник за $10 тис. обіцяв висвятити ухилянта у диякони
Під час санкціонованих обшуків вдома та в автомобілях ієрея виявили засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Священник може отримати до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна

На Волині правоохоронці викрили священника, який за $10 тис. обіцяв організувати відстрочку від мобілізації через висвячення у диякони. Йому загрожує покарання до восьми років позбавлення волі. Про це у коментарі zaxid.net⁩ повідомила речниця спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, передає «Главком».

Слідство встановило, що священнослужитель запропонував військовозобов’язаному за грошову винагороду провести обряд висвячення у диякони однієї з церков. Це мало б забезпечити чоловікові відстрочку від мобілізації та виключення з реєстру «Оберіг».

«Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти. Частину хабаря у розмірі 80 тис. грн він отримав на банківську картку, решту – $8 тис. – готівкою під час особистої зустрічі», – зауважила Юлія Шевченко.

Під час санкціонованих обшуків вдома та в автомобілях ієрея виявили засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази.

Священнику оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для підозрюваного запобіжного заходу.

До слова, прикордонники зупинили Mercedes, яким керував 50-річний священнослужитель одного із закарпатських монастирів. Під час огляду в автомобілі було знайдено 41-річного жителя Сумщини, який заховався під рясами на задньому сидінні. З’ясувалося, що чоловіка мали переправити до кордону зі Словаччиною за $10 тис. У ході опитування водій зізнався, що сконтактувався з чоловіком через спільних знайомих і зобов’язався довезти його до кордону зі Словаччиною.

корупція в Україні священник ухилянти

