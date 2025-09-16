Бодікамери для ТЦК: за два тижні зафіксовано низку правопорушень (відео)

Сухопутні війська: Відтепер процес оповіщення громадян у рамках мобілізації перебуває під повною відеофіксацією, і всі порушники обов’язково будуть притягнуті до відповідальності

Відеозапис під час оповіщення військовозобов’язаних про мобілізацію вже зафіксував низку правопорушень, а матеріали передані до правоохоронних органів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

«Використання бодікамер територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки робить мобілізаційний процес більш прозорим. З 1 вересня військовослужбовці ТЦК та СП під час оповіщення громадян застосовують спеціальні засоби відеофіксації. Це є важливим кроком до підвищення відкритості та законності мобілізаційних заходів. Використання бодікамер потрібне обом сторонам процесу – як військовослужбовцям, так і цивільним», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом майже двох тижнів камери вже зафіксували низку правопорушень, матеріали передані до правоохоронних органів.

«Відтепер процес оповіщення громадян у рамках мобілізації перебуває під повною відеофіксацією, і всі порушники обов’язково будуть притягнуті до відповідальності», – додали Сухопутні війська.

Усі заходи здійснюються виключно в межах чинного законодавства України. Закликаємо громадян сумлінно його дотримуватися та сприяти належній реалізації мобілізаційного процесу

Нагадаємо, з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Як повідомлялося, Міноборони розпочало розбудову спеціальної ІТ-системи, яка дозволить уніфікувати та централізувати процес відеофіксації та унеможливить зловживання.