Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Корупція на закупівлі дронів і РЕБ. Нардеп Кузнєцов вийшов під заставу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Корупція на закупівлі дронів і РЕБ. Нардеп Кузнєцов вийшов під заставу
Суд відправив парламентаря під варту на 60 днів з можливістю внесення застави
фото з відкритих джерел

НАБУ та САП викрили корупційну схему, за якою ціни на військову техніку для ЗСУ були значно завищені

За народного депутата Олексія Кузнєцова, який фігурує у справі про корупцію під час закупівлі дронів та засобів РЕБ, було внесено заставу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Як повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, раніше, 4 серпня, ВАКС обрав Кузнєцову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Суд встановив можливість внесення застави в розмірі 8 млн грн. Водночас прокуратура наполягала на значно більшій сумі – 30 млн грн.

Як відомо, 2 серпня НАБУ та САП затримали Олексія Кузнєцова та вручили підозру в привласненні бюджетних коштів. За даними слідства, упродовж 2024-2025 років учасники організованої групи налагодили схему заволодіння бюджетними коштами при закупівлі БпЛА та РЕБ для військових. Постачальники завищували вартість техніки, а організатори отримували хабар у вигляді 30% від вартості обладнання. Загальна сума привласнених коштів сягає близько $80 тис.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відправив нардепа Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн грн.

Варто зазначити, що у провадженні також фігурує голова Мукачівської районної військової адміністрації Сергій Гайдай. Згодом президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади.

До слова, Національне антикорупційне бюро повідомило подробиці гучного викриття масштабної корупційної схеми за участю народного депутата при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.

Читайте також:

Теги: Вищий антикорупційний суд депутат корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними Нацполіції, внаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 млн. грн
Закупівля реагентів для питної води. Нацполіція викрила схему розкрадання у «Київводоканалі»
Сьогодні, 13:04
Зіркове подружжя час від часу можна побачити на благодійних та інших заходах в столиці
«З днем народження, найкращий». Акторка студії «Мамахихотала» привітала свого чоловіка-нардепа
27 серпня, 12:38
Справа екснардепа Грановського. Суддя Апеляційної палати ВАКС заявив про незгоду з останніми рішеннями суду
Справа екснардепа Грановського. Суддя Апеляційної палати ВАКС заявив про незгоду з останніми рішеннями суду
25 серпня, 20:16
Національне антикорупційне бюро підозрює ексвіцепрем’єра у зловживанні службовим становищем
Справа Чернишова: ВАКС продовжив обовʼязки ексвіцепремʼєру
25 серпня, 18:52
Експосадовцю Шевченківської РДА повідомлено про підозру
Експосадовець Шевченківської РДА підозрюється у переплаті 1,8 млн грн за ремонт укриттів
20 серпня, 15:58
На турнірі «Бійці нації 2» перед нагородженням призерів слово на сцені було надане нардепу Миколі Тищенку (ліворуч)
Військовий розповів, як виступ нардепа Тищенка на турнірі з карате завершився скандалом
18 серпня, 12:39
Чоловіка затримано відразу після одержання чергового «траншу» у сумі $7,5 тис.
У Києві чоловік за $15-25 тис. допомагав ухилянтам знятися з військового обліку
11 серпня, 15:24
Заступник директора ПрАТ «АК «Київводоканал» звинувачується у службовій недбалості
Збитки у майже 0,5 млн грн. Заступник директора «Київводоканалу» отримав підозру
8 серпня, 08:06
Народний депутат України Олексій Кузнєцов
Фракція «Слуга народу» призупинила членство підозрюваного у корупції нардепа
2 серпня, 18:50

Кримінал

Корупція на закупівлі дронів і РЕБ. Нардеп Кузнєцов вийшов під заставу
Корупція на закупівлі дронів і РЕБ. Нардеп Кузнєцов вийшов під заставу
Антикорупційний суд відкликає назад обвинувачених в топкорупції, які втекли до ЗСУ
Антикорупційний суд відкликає назад обвинувачених в топкорупції, які втекли до ЗСУ
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці зробили заяву про мотиви злочину
Вбивство Андрія Парубія: правоохоронці зробили заяву про мотиви злочину
Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного
Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
51K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
21K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
15K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
7049
Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Сьогодні, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua