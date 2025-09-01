Корупція на закупівлі дронів і РЕБ. Нардеп Кузнєцов вийшов під заставу

Суд відправив парламентаря під варту на 60 днів з можливістю внесення застави

НАБУ та САП викрили корупційну схему, за якою ціни на військову техніку для ЗСУ були значно завищені

За народного депутата Олексія Кузнєцова, який фігурує у справі про корупцію під час закупівлі дронів та засобів РЕБ, було внесено заставу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Як повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, раніше, 4 серпня, ВАКС обрав Кузнєцову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Суд встановив можливість внесення застави в розмірі 8 млн грн. Водночас прокуратура наполягала на значно більшій сумі – 30 млн грн.

Як відомо, 2 серпня НАБУ та САП затримали Олексія Кузнєцова та вручили підозру в привласненні бюджетних коштів. За даними слідства, упродовж 2024-2025 років учасники організованої групи налагодили схему заволодіння бюджетними коштами при закупівлі БпЛА та РЕБ для військових. Постачальники завищували вартість техніки, а організатори отримували хабар у вигляді 30% від вартості обладнання. Загальна сума привласнених коштів сягає близько $80 тис.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відправив нардепа Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн грн.

Варто зазначити, що у провадженні також фігурує голова Мукачівської районної військової адміністрації Сергій Гайдай. Згодом президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади.

До слова, Національне антикорупційне бюро повідомило подробиці гучного викриття масштабної корупційної схеми за участю народного депутата при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ.