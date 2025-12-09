Суд обрав запобіжний захід нардепці Скороход

Анна Скороход під час засідання суду

Правоохоронці підозрюють парламентарку у підбурюванні до надання хабаря

Суд обрав заставу в розмірі понад 3 млн грн для нардепки Анни Скороход. Вона підозрюється у «продажі» санкцій РНБО за хабар у розмірі $250 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Прокурор просив суд визначити запобіжний захід у вигляді застави розміром понад 10,5 млн грн. Тим часом адвокат Анни Скороход заявив, що нардепка свою вину не визнає.

Нагадаємо, 5 грудня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за $250 тис. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

Правоохоронці зазначають, що зловмисники переконували бізнесмена, що нібито мають можливість передати хабар за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам Ради національної безпеки і оборони України.

Згодом слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 7 грудня 2025 року обрав запобіжний захід одному з учасників групи, яку разом із депутаткою, викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі $250 тис.

До слова, 8 грудня стало відомо, що народна депутатка Анна Скороход прийшла на допит до Національного антикорупційного бюро.