На Прикарпатті детектив НАБУ потрапив в аварію

Водії транспортних засобів, які потрапили в аварію, отримали травми та були госпіталізовані

Увечері 11 вересня в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода. У ній постраждав детектив Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Зазначається, що на момент аварії співробітник перебував у службовому відрядженні. У результаті аварії обидва водії транспортних засобів отримали травми та були госпіталізовані. Бюро наголошує, що детектив перебував у тверезому стані.

«Враховуючи залучення до розслідування обставин ДТП Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора, НАБУ всіляко сприятиме встановленню істини та у разі потреби надасть необхідну юридичну підтримку детективу бюро», – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю з Рівного, який скоїв смертельну ДТП. Унаслідок наїзду на двох пішоходів один чоловік загинув на місці, а інший отримав травми.

До слова, 29 серпня, близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича відбулось зіткнення автомобіля Renault з поліцейським авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками. Внаслідок ДТП транспортний засіб перекинувся, водій загинув.