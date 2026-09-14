НАБУ відповіло Кравченку щодо підозри Кривоносу та «гарантій недоторканності»

У відомстві також заперечили заяви Кравченка про нібито вилучення НАБУ кримінальних проваджень

У Бюро заявили, що кримінальні провадження не вилучали, а підозру директору не вручали

Національне антикорупційне бюро України відповіло на заяви генерального прокурора Руслана Кравченка щодо підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та нібито пропозицій гарантій недоторканності. У Бюро заявили, що Кривоносу офіційно не вручали підозру, повідомляє «Главком» з посиланням на заяву відомства.

«Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено», – йдеться у заяві НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У відомстві також заперечили заяви Кравченка про нібито вилучення НАБУ кримінальних проваджень, про які він говорив у своєму відеозверненні.

«Так само НАБУ не вилучало жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах Генерального прокурора. Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності», – заявили в антикорупційному відомстві.

Окремо НАБУ і САП заперечили слова Кравченка про пропозиції гарантій недоторканності в обмін на відмову від ухвалення підозр.

«НАБУ і САП ніколи не пропонували і не вимагали жодної «недоторканності» для будь-кого – ані для своїх працівників, ані для інших осіб», – наголосили у відомствах.

Відомства також назвали заяви Кравченка продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи. За їхньою оцінкою, активна фаза цієї атаки почалася ще минулого літа, коли, як стверджують у відомствах, була спроба підпорядкувати їх Офісу генерального прокурора.

«НАБУ і САП не беруть участі в політичній боротьбі. Ми діємо виключно в межах закону та готові захищати незалежність антикорупційної системи», – заявили у відомствах.

Також зазначається, що заяви генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер.

Варто нагадати, що генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, рішення було ухвалене на підставі матеріалів, зібраних у межах кримінальних проваджень.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на його заяву і підкреслив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко має залишити посаду. За його словами, це єдиний шлях для очільника Офісу генерального прокурора.