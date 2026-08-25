Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ВАКС переніс засідання з обрання запобіжного заходу голові правління Sense Bank

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
ВАКС переніс засідання з обрання запобіжного заходу голові правління Sense Bank
Ступак очолив правління Sense bank у лютому 2024 року
фото: Sense bank

САП просила взяти Ступака під варту з можливою заставою в 150 млн грн

Вищий антикорупційний суд переніс на 2 вересня засідання з обрання запобіжного заходу голові правління Sense bank Олексію Ступаку. Він фігурує у справі «Форест Гамп». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію судового засідання.

Захист клопотав про перенесення засідання через необхідність проходження їхнім клієнтом медичних процедур. САП просила взяти Ступака під варту з можливою заставою в 150 млн грн.

Ступак очолив правління Sense bank у лютому 2024 року.

Нагадаємо, 19 серпня правоохоронці провели слідчі дії у головному офісі Sense bank. Вони відбувалися на тлі розслідування Національного антикорупційного бюро України у межах спецоперації «Форест Гамп».

Того ж дня Кабінет міністрів відсторонив керівництво Sense bank. Йшлося про голову правління банку Дмитра Кузьміна та голову наглядової ради Миколу Гладишенка. Уряд доручив Міністерству фінансів невідкладно вжити заходів для забезпечення стабільної роботи державного банку. 

До слова, 24 серпня до складу ради АТ «Сенс банк» приєднався новий незалежний член – Петер Новак. 

Читайте також:

Теги: операція «Форест Гамп» Вищий антикорупційний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергію Лабазюку загрожує 8,5 року в'язниці
Нардепу Лабазюку загрожує тюрма: заява прокурора у суді
29 липня, 09:22
5 серпня Стефанішина отримала нову підозру
За Ольгу Стефанішину внесено 6 млн грн застави
13 серпня, 19:34
Ірина Мудра показалася на засіданні з обрання їй запобіжного заходу
«Ніколи не знаєш, яку цукерку з коробки витягнеш». Адвокат Мудрої вразив стратегією захисту
Сьогодні, 09:59
Олексія Носова обвинувачують в пропозиції надання $200 тис. хабаря співробітникам НАБУ та САП
Спроба підкупу САП і НАБУ. Обвинувачений адвокат Носов виїхав за кордон і не повернувся
3 серпня, 19:21
Правоохоронці провели обшуки у межах операції «Форест Гамп»
Операція «Форест Гамп». НАБУ розкрило деталі обшуків
19 серпня, 11:12
Операція «Форест Гамп». Нардеп Столар заявив про слідчі дії НАБУ у нього вдома
Операція «Форест Гамп». Нардеп Столар заявив про слідчі дії НАБУ у нього вдома
19 серпня, 11:41
Ірина Мудра після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру
ВАКС анонсував розгляд запобіжного заходу ексзаступниці керівника Офісу президента
21 серпня, 12:26
Ірина Мудра прокоментувала підозру та ухвалила рішення щодо посади
Ірина Мудра подала у відставку після обшуків і вручення підозри
19 серпня, 21:00
Фігурантка «Форест Гампа» Мудра постала перед антикорупційним судом
Антикорупційний суд відклав обрання запобіжного заходу Ірині Мудрій
21 серпня, 14:56

Кримінал

ВАКС переніс засідання з обрання запобіжного заходу голові правління Sense Bank
ВАКС переніс засідання з обрання запобіжного заходу голові правління Sense Bank
Прокурор САП повідомив, як легалізувалися кошти для застави Галущенка
Прокурор САП повідомив, як легалізувалися кошти для застави Галущенка
Співробітник Служби безпеки України «продавав» бронювання від мобілізації – НАБУ
Співробітник Служби безпеки України «продавав» бронювання від мобілізації – НАБУ
Суд переніс засідання щодо запобіжного заходу Ірині Мудрій
Суд переніс засідання щодо запобіжного заходу Ірині Мудрій
Головний рабин Києва висловив готовність взяти на поруки Мудру (відео)
Головний рабин Києва висловив готовність взяти на поруки Мудру (відео)
Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Мудрій: трансляція засідання
Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Мудрій: трансляція засідання

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
69K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Сьогодні, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua