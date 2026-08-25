ВАКС переніс засідання з обрання запобіжного заходу голові правління Sense Bank

Ступак очолив правління Sense bank у лютому 2024 року

САП просила взяти Ступака під варту з можливою заставою в 150 млн грн

Вищий антикорупційний суд переніс на 2 вересня засідання з обрання запобіжного заходу голові правління Sense bank Олексію Ступаку. Він фігурує у справі «Форест Гамп». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію судового засідання.

Захист клопотав про перенесення засідання через необхідність проходження їхнім клієнтом медичних процедур. САП просила взяти Ступака під варту з можливою заставою в 150 млн грн.

Ступак очолив правління Sense bank у лютому 2024 року.

Нагадаємо, 19 серпня правоохоронці провели слідчі дії у головному офісі Sense bank. Вони відбувалися на тлі розслідування Національного антикорупційного бюро України у межах спецоперації «Форест Гамп».

Того ж дня Кабінет міністрів відсторонив керівництво Sense bank. Йшлося про голову правління банку Дмитра Кузьміна та голову наглядової ради Миколу Гладишенка. Уряд доручив Міністерству фінансів невідкладно вжити заходів для забезпечення стабільної роботи державного банку.

До слова, 24 серпня до складу ради АТ «Сенс банк» приєднався новий незалежний член – Петер Новак.