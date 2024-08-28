Інтерпол оголосив у міжнародний розшук ексгенерала СБУ Наумова

Ексгенерала СБУ було затримано у червні 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії

ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн

За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова. Про це повідомляє ДБР.

Зокрема, 26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках генерального секретаріату Інтерполу.

Серед іншого ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр.

Ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 тис. євро, $120 тис. та два дорогоцінні камені.

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Коли він був начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, то фігурував у розслідуванні журналістів про набуття елітного майна, незіставного з офіційними доходами держслужбовця.

Нагадаємо, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада».

Влітку 2022 року в Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова. На початку грудня 2022 року колишній посадовець СБУ, який є фігурантом кількох кримінальних справ, вийшов із сербської в'язниці.

До слова, працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову. Зазначається, що він підробив офіційні документи для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії.