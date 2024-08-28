Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук ексгенерала СБУ Наумова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук ексгенерала СБУ Наумова
Ексгенерала СБУ було затримано у червні 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії
фото: Радіо Свобода

ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн

За запитом Державного бюро розслідувань Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова. Про це повідомляє ДБР.

Зокрема, 26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках генерального секретаріату Інтерполу.

Серед іншого ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр.

Ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 тис. євро, $120 тис. та два дорогоцінні камені.

Андрій Наумовфігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Коли він був начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, то фігурував у розслідуванні журналістів про набуття елітного майна, незіставного з офіційними доходами держслужбовця

Нагадаємо, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада».

Влітку 2022 року в Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова. На початку грудня 2022 року колишній посадовець СБУ, який є фігурантом кількох кримінальних справ, вийшов із сербської в'язниці.

До слова, працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову. Зазначається, що він підробив офіційні документи для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії.

Читайте також: Ексначальник управління внутрішньої безпеки СБУ отримав підозру
Теги: СБУ ДБР Інтерпол корупція в Україні шахрайство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці з'ясовують, яким чином нардеп Дмитрук зміг незаконно перетнути кордон
Нардеп Дмитрук утік з України. Верховна Рада опублікувала заяву
26 серпня, 15:24
Місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами
СБУ повідомила деталі спецоперації на аеродромі «Маринівка» на Волгоградщині (відео)
22 серпня, 12:36
Після того, як Малюк очолив СБУ, вперше за період незалежності Служба почала системно викривати поплічників Кремля
Україна нарешті закриває проект «Матушка Русь»
21 серпня, 15:24
За версією слідства, чоловік повідомив Силам оборони координати підрозділу російської мотострілецької дивізії, який згодом зазнав обстрілу
Суд РФ ув’язнив на 10 років харківського тракториста у справі про «шпигунство»
19 серпня, 18:59
За даними експертизи, аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – не належної якості
Закупили неякісні аптечки на майже 60 млн грн: посадовцям повідомлено про підозру
12 серпня, 14:16
Фігуранткою виявилася жителька міста Токмак Запорізької області, яка після захоплення частини регіону переїхала до Києва
У Києві затримано шпигунку розвідки РФ, яка планувала підпал автомобілів військових
9 серпня, 12:05
Дрони СБУ уразили ворожий гелікоптер у Курській області
Дрони СБУ уразили ворожий гелікоптер у Курській області
9 серпня, 11:36
Настоятель одного із Харківських храмів УПЦ (МП) був завербований спецслужбою РФ ще до повномасштабної війни
Готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала священника Московської церкви
1 серпня, 10:28
Один із найближчих соратників Путіна та заступник міністра оборони РФ отримали підозру
Один із найближчих соратників Путіна та заступник міністра оборони РФ отримали підозру
31 липня, 13:33

Кримінал

Суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Кириленку
Суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Кириленку
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук ексгенерала СБУ Наумова
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук ексгенерала СБУ Наумова
В Україні зростає кількість кримінальних справ про порноконтент: інфографіка
В Україні зростає кількість кримінальних справ про порноконтент: інфографіка
У Луцьку чоловік відкрив вогонь по військових: є поранений
У Луцьку чоловік відкрив вогонь по військових: є поранений
Через втечу депутата Дмитрука за кордон розпочато кримінальне провадження
Через втечу депутата Дмитрука за кордон розпочато кримінальне провадження
Нардепу повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового
Нардепу повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський
8516
Лавров заявив, що влада Росії уточнює доктрину застосування ядерної зброї
6071
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Сьогодні, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Сьогодні, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua