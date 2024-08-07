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У Мукачеві сталася трагедія: внаслідок наїзду поїзда загинула дитина

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Мукачеві сталася трагедія: внаслідок наїзду поїзда загинула дитина
Дитина загинула на місці
фото: Віталій Глагола

Наразі слідчо-оперативна група займається встановленням усіх деталей та обставин цієї трагічної події

Увечері 6 серпня у Мукачеві сталася трагічна подія: потяг збив неповнолітнього хлопця. Особу загиблого встановлюють правоохоронні органи. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

 

 

«У Мукачеві потяг переїхав дитину. За моєю інформацією постраждала особа чоловічої статі. Обставини події встановлюються», – написав Магола.

За попередньою інформацією, підліток перебігав колію у момент руху поїзда. На місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини трагедії. Журналіст  повідомив, що загиблим є неповнолітній хлопчик. 

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України за сприяння керівництва Державної прикордонної служби України викрила прикордонника, який збирав для федерельної служби безпеки Росії інформацію про Сили оборони на кордоні Волинської області з Білоруссю. Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами Збройних сил України на території регіону.

Також повідомлялося, що завдяки доказовій базі Служби безпеки України до реального терміну ув’язнення засуджено ще одного агента воєнної розвідки РФ, який діяв на Донеччині. Про це повідомляє прксцентр СБУ.

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Теги: журналіст потяг

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