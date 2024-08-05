ООН причетна до нападу ХАМАС на Ізраїль? The Times of Israel повідомила деталі

Ізраїль звинуватив 190 співробітників Близькосхідного агентства ООН у викраденнях та вбивствах ізраїльтян під час нападу ХАМАС у 2023 році

За даними перевірки, у дев'яти випадках отримані докази вказують на те, що співробітники агентства ООН «могли бути причетні до збройних нападів 7 жовтня 2023 року»

Дев'ятеро співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (БАПОР) могли бути причетними до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль у жовтні минулого року. Про це сказано у заяві Управління служб внутрішнього нагляду ООН, повідомляє The Times of Israel.

Зокрема, пресслужба управління заявила, що вдалося завершити розслідування щодо 19 співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям, яких підозрювали в участі у нападі ХАМАСу на Ізраїль.

За підсумками розслідування з'ясувалося, що у дев'яти випадках «отримані докази вказують на те, що співробітники БАПОР могли бути причетні до збройних нападів 7 жовтня 2023 року». «Робота цих осіб буде припинена в інтересах агентства», – сказано в заяві.

При цьому в інших дев'яти випадках докази причетності до нападу були недостатніми, а в одному випадку доказів не було.

У січні агенція Reuters писала, що Ізраїль звинуватив 190 співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям у викраденнях та вбивствах ізраїльтян під час нападу ХАМАС у 2023 році.

Одного з них Ізраїль підозрював в участі в нападі на прикордонне село Беєрі. Десяту частину жителів населеного пункту було вбито.

Нагадаємо, Ізраїль розглядає можливість превентивних ударів та готується до багатоденної атаки з боку Ірану та «Хезболли».

Як повідомлялося, Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня в день Тиша-Бе'ав – день катастрофи єврейського народу. Про це пише Sky News Arabia з посиланням на західну розвідку.

Як повідомлялося, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив, що Іран та «Хезболла» можуть атакувати Ізраїль вже сьогодні, 5 серпня. Він скликав конференц-зв'язок для координації дій з близькими союзниками США з числа країн «Групи семи» (G7). Дипломати намагаються організувати дипломатичний тиск на Іран та «Хезболлу» для мінімізації їхньої відплати. За словами держсекретаря США, обмеження впливу ударів ісламістів є найкращим шансом запобігти повномасштабній війні.

Раніше Ісмаїла Ганію, який очолював політичний офіс ХАМАСу у Катарі, було вбито під час його візиту до Тегерану. Там він відвідав інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.

До слова, Сили оборони Ізраїля підтвердили ліквідацію оперативника виробничого департаменту військового крила ХАМАСу Абеда аль-Зеріеї. Також він обіймав посаду міністра економіки радикального руху у Газі.