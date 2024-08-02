Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ДБР затримало співробітницю Мін’юсту за підозрою в шахрайстві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ДБР затримало співробітницю Мін’юсту за підозрою в шахрайстві
Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі
фото: dbr.gov.ua/ДБР

За $120 тис. посадовиця Мін'юсту обіцяла представнику підприємства внести у реєстр нерухомого майна відомості про право користування земельними ділянками

Працівники Державного бюро розслідувань затримали співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника. За даними слідства, вони шахрайськими діями намагались заволодіти коштами великого аграрного підприємства. Про це повідомляє ДБР.

«За $120 тис. вона обіцяла представнику бюджетоутворюючого підприємства регіону внести у реєстр нерухомого майна відомості про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Також чиновниця залучила спільником свого знайомого, громадянина іншої держави, який називав себе «впливовим чиновником» цього ж міністерства і мав виступати гарантом виконання обіцянок», – йдеться в повідомленні.

ДБР затримало співробітницю Мін’юсту за підозрою в шахрайстві фото 1

Як зазначають правоохоронці, 1 серпня 2024 року спільники отримали перший транш у розмірі $30 тис. та повідомили, що для позитивного розв'язання питання у заявника є два дні, щоб передати решту коштів. При цьому, чиновниця «хизувалася впливовими знайомствами з керівниками правоохоронних органів».

Після отримання коштів обох «ділків» було затримано. Фігурантам оголошено про підозру у замаху на заволодіння чужим майном з попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

ДБР затримало співробітницю Мін’юсту за підозрою в шахрайстві фото 2

Передбачене статтями покарання – до 12 років позбавлення волі. До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення в застави в еквіваленті $60 тис. кожному.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов'язаною зі шахрайством.

До слова, Вищий антикорупційний суд зобов'язав детективів Національного антикорупційного бюро відкрити кримінальне провадження проти голови правління державної компанії «Укренерго» Володимира Кудрицького за фактом отримання неправомірної вигоди та легалізацію доходів, здобутих корупційним шляхом.

Як повідомлялося, справу ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, якого обвинувачують у зловживанні владою, було передано до суду.

Теги: Міністерство юстиції корупція в Україні ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Начальнику колонії повідомлено про підозру у хуліганстві
Розмахував зброєю напідпитку. На Черкащині оголошено підозру начальнику колонії
29 липня, 12:34
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ перевірити главу «Укренерго» на корупцію
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ перевірити главу «Укренерго» на корупцію
25 липня, 19:01
Колишній міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський
Справу ексміністра інфраструктури Пивоварського скеровано до суду
24 липня, 18:19
92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших яхт у світі
Суд знову заарештував яхту Медведчука Royal Romance
23 липня, 20:19
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів
Правоохоронці викрили 30 службовців на розкраданні 138 млн грн для ЗСУ
19 липня, 13:40
Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у 182 тис. грн
Затримано командира корабля ВМС, який вимагав у підлеглих хабар за відгул
15 липня, 15:54
Заступник міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов
Уряд звільнив з посади заступника міністра юстиції Орлова
9 липня, 15:20
Веніславський стверджує, розголошення Безуглою закритої інформації є кримінальним правопорушенням
Нардеп Веніславський звернеться до ДБР через дії Безуглої
5 липня, 12:06
Посадовцю загрожує до п'яти років позбавлення волі
На Київщині викрито посадовця на завданні збитків держбюджету на понад 93 млн грн
3 липня, 13:30

Кримінал

ДБР затримало співробітницю Мін’юсту за підозрою в шахрайстві
ДБР затримало співробітницю Мін’юсту за підозрою в шахрайстві
Підпалювали обʼєкти «Укрзалізниці» біля кордону: правоохоронці викрили агентів РФ
Підпалювали обʼєкти «Укрзалізниці» біля кордону: правоохоронці викрили агентів РФ
Вбивство Фаріон: у лісі знайдено будинок, яким міг користуватися нападник
Вбивство Фаріон: у лісі знайдено будинок, яким міг користуватися нападник
Член Священного синоду Московської церкви потрапив у кримінальну хроніку
Член Священного синоду Московської церкви потрапив у кримінальну хроніку
Готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала священника Московської церкви
Готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала священника Московської церкви
У Херсоні чоловік кинув гранату в натовп: загинула людина
У Херсоні чоловік кинув гранату в натовп: загинула людина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Донька Ірини Фаріон розповіла про долю квартири її матері
36K
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
17K
Три українських міста потрапили до найдорожчих у Європі: список
9537
Україну чекає переломний момент у боротьбі з Путіним: Британія прокоментувала передачу F-16
8519
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Вчора, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
31 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua