ДБР затримало співробітницю Мін’юсту за підозрою в шахрайстві

За $120 тис. посадовиця Мін'юсту обіцяла представнику підприємства внести у реєстр нерухомого майна відомості про право користування земельними ділянками

Працівники Державного бюро розслідувань затримали співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника. За даними слідства, вони шахрайськими діями намагались заволодіти коштами великого аграрного підприємства. Про це повідомляє ДБР.

«За $120 тис. вона обіцяла представнику бюджетоутворюючого підприємства регіону внести у реєстр нерухомого майна відомості про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Також чиновниця залучила спільником свого знайомого, громадянина іншої держави, який називав себе «впливовим чиновником» цього ж міністерства і мав виступати гарантом виконання обіцянок», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, 1 серпня 2024 року спільники отримали перший транш у розмірі $30 тис. та повідомили, що для позитивного розв'язання питання у заявника є два дні, щоб передати решту коштів. При цьому, чиновниця «хизувалася впливовими знайомствами з керівниками правоохоронних органів».

Після отримання коштів обох «ділків» було затримано. Фігурантам оголошено про підозру у замаху на заволодіння чужим майном з попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Передбачене статтями покарання – до 12 років позбавлення волі. До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення в застави в еквіваленті $60 тис. кожному.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов'язаною зі шахрайством.

До слова, Вищий антикорупційний суд зобов'язав детективів Національного антикорупційного бюро відкрити кримінальне провадження проти голови правління державної компанії «Укренерго» Володимира Кудрицького за фактом отримання неправомірної вигоди та легалізацію доходів, здобутих корупційним шляхом.

Як повідомлялося, справу ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, якого обвинувачують у зловживанні владою, було передано до суду.