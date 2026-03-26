Суддя на Закарпатті вигадав науковий ступінь і роками крав бюджетні гроші: яке покарання світить

На Закарпатті судитимуть суддю за використання неіснуючого диплома

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області Петру Тарасевичу. Його звинувачують у заволодінні бюджетними коштами шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, інформує «Главком».

За даними слідства, суддя тривалий час незаконно отримував 15% надбавки до посадового окладу за науковий ступінь. Для цього він надав диплом доктора філософії в галузі права, виданий Міжрегіональною Академією управління персоналом. Однак перевірка встановила, що цей документ не є документом встановленого зразка і не підтверджує наявність наукового ступеня в Україні.

«Встановлено, що Міжрегіональна Академія управління персоналом, усупереч вимогам законодавства, запровадила власну альтернативну систему атестації наукових кадрів, не маючи повноважень самостійно визначати порядок підготовки та здобуття ступеня доктора філософії, створювати спеціалізовані вчені ради та забезпечувати їх акредитацію», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється що протягом квітня 2017 року – жовтня 2025 року підтверджуваний безпідставно отримав понад 640 тис. грн бюджетних коштів.

Наразі йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

«Главком» писав, що прокурори Київської міської прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 62-річного мешканця Дніпра, який за гроші обіцяв працевлаштування в органи прокуратури.

Повідомдяється, що він пропонував за гроші працевлаштування в Офіс генерального прокурора та окружну прокуратуру Києва. За свої послуги він хотів отримати €25 тис. за посаду в Офісі генерального прокурора. Посаду керівника окружної прокуратури в Києві чоловік оцінив в $25 тис. «Обвинувачений стверджував ніби має зв’язки з «першими особами Офісу генерального прокурора», тож після того, як він отримає гроші, «клієнтам» зателефонують з прокуратури та покличуть на роботу», – йдеться у повідомленні.

Викрили його у липні 2025 року після переведення грошей на вказаний чоловіком криптогаманець.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань разом з Нацполіцією затримали мешканця столиці, який намагався шахрайськими діями видурити $100 тис. у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей. Працівники ДБР затримали фігуранта під час передачі частини коштів у розмірі $50 тис.