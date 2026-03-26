Суддя на Закарпатті вигадав науковий ступінь і роками крав бюджетні гроші: яке покарання світить

Закарпатському судді Тарасевичу загрожує термін за привласнення бюджетних коштів через обман
На Закарпатті судитимуть суддю за використання неіснуючого диплома 

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру судді Великоберезнянського районного суду Закарпатської області Петру Тарасевичу. Його звинувачують у заволодінні бюджетними коштами шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, інформує «Главком».

За даними слідства, суддя тривалий час незаконно отримував 15% надбавки до посадового окладу за науковий ступінь. Для цього він надав диплом доктора філософії в галузі права, виданий Міжрегіональною Академією управління персоналом. Однак перевірка встановила, що цей документ не є документом встановленого зразка і не підтверджує наявність наукового ступеня в Україні.

«Встановлено, що Міжрегіональна Академія управління персоналом, усупереч вимогам законодавства, запровадила власну альтернативну систему атестації наукових кадрів, не маючи повноважень самостійно визначати порядок підготовки та здобуття ступеня доктора філософії, створювати спеціалізовані вчені ради та забезпечувати їх акредитацію», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється що протягом квітня 2017 року – жовтня 2025 року підтверджуваний безпідставно отримав понад 640 тис. грн бюджетних коштів.

Наразі йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

«Главком» писав, що прокурори Київської міської прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 62-річного мешканця Дніпра, який за гроші обіцяв працевлаштування в органи прокуратури.

Повідомдяється, що він пропонував за гроші працевлаштування в Офіс генерального прокурора та окружну прокуратуру Києва. За свої послуги він хотів отримати €25 тис. за посаду в Офісі генерального прокурора. Посаду керівника окружної прокуратури в Києві чоловік оцінив в $25 тис. «Обвинувачений стверджував ніби має зв’язки з «першими особами Офісу генерального прокурора», тож після того, як він отримає гроші, «клієнтам» зателефонують з прокуратури та покличуть на роботу», – йдеться у повідомленні. 

Викрили його у липні 2025 року після переведення грошей на вказаний чоловіком криптогаманець.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань разом з Нацполіцією затримали мешканця столиці, який намагався шахрайськими діями видурити $100 тис. у начальника відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки однієї з західних областей. Працівники ДБР затримали фігуранта під час передачі частини коштів у розмірі $50 тис.

Теги: суддя правосуддя Генпрокурор

Читайте також

Французький суд виніс вирок громадянкам України
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
Богдан Крикливенко зробив заяву про ВАКС
ВАКС бракує приміщень для нових суддів: керівник апарату б’є на сполох
23 березня, 15:38
Сергій Ю. не прийшов на засідання суду, але подав заяву про визнання провини
На Прикарпатті під суд потрапив посадовець ТЦК, який мобілізував сина загиблого військового
21 березня, 17:19
Прокурори збирають докази та встановлюють причетність білоруської верхівки до можливих злочинів
Міжнародний кримінальний суд розслідує злочини білоруської влади: чи можливий арешт Лукашенка
19 березня, 18:19
Правоохоронці проводять комплекс оперативних і слідчих заходів для затримання осіб, причетних до злочину
Жорстоке побиття судді у Дніпрі: поліція повідомила подробиці
15 березня, 15:21
Нікола Ріццолі визнав помилку рефері Миколи Балакіна
Ріццолі – про резонансне рішення Балакіна: Біловар мав бути вилучений з поля
12 березня, 15:59
Микола Балакін залишився без роботи в прийдешні вихідні
Арбітр Балакін, який судив гру «Полісся» – «Динамо», лишився без роботи
12 березня, 10:29
Колишньому голові суду інкриміновано пособництво у шахрайстві, службове підроблення та незаконне втручання в роботу автоматизованих систем
Привласнення квартири померлої киянки: підозру отримали ексголова суду та група адвокатів
4 березня, 10:53
Цивільна канцелярія суду
Технічний та кадровий колапс: як виживає Дніпровський суд Києва без тепла та світла
2 березня, 18:59

Справа Назарія Гусакова: обрано запобіжний захід
Суддя на Закарпатті вигадав науковий ступінь і роками крав бюджетні гроші: яке покарання світить
Майно оформив на тещу. Експосадовець Львівського ТЦК постане перед судом
Митники завадили спритниці вивезти понад 200 монет XVI-XVIII століть (фото)
Ексведучий телеканалу «Інтер» отримав 15 років вʼязниці за державну зраду
Не задекларував майно на понад 13 млн грн: депутат з Херсона отримав підозру

Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

