Недостовірне декларування. Голова Одеської облради і його дружина отримали підозри

Слідчі встановили, що голова облради та його дружина-нардепка у 2021-2024 роках придбали майна майже на 5 млн грн без підтверджених джерел доходу

НАБУ та САП повідомили голові обласної ради та його дружині, народній депутатці України IX скликання, про підозру в декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Як зауважує «Суспільне Одеса», йдеться про голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко.

За даними слідства, посадовець та нардепка у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 рр. не задекларували майна на суму понад 8 млн грн. Крім того, прокурор САП подав позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн для їх стягнення на користь держави.

Слідчі встановили, що голова облради та його дружина-нардепка у 2021-2024 роках придбали майна майже на 5 млн грн без підтверджених джерел доходу. Серед активів – внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску).

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

До слова, у декларації за 2022 рік голова Очаківської міської ради Миколаївської області вказав про отриманий подарунок від матері на понад 9,1 млн грн на підставі нотаріально посвідченого договору дарування. Під час повної перевірки встановлено, що розмір подарунка значно перевищує розмір доходів матері.

Як повідомлялося, за перші шість місяців 2025 року посадовці подали понад 706 тис. декларацій, за даними НАЗК. Це на 34% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Кожна восьма декларація згодом була виправлена.