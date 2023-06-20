У Києві виникли проблеми з оплатою проїзду в метро: деталі

У столичній «підземці» тимчасово не працюють комплекси самообслуговування

Через пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Про це повідомляє пресслужба київського метрополітену.

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Зараз проїзд можна транспортною карткою, qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий», безконтактною банківською карткою, мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Зазначається, що фахівці працюють над оперативним відновленням роботи обладнання.

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Нагадаємо, що 20 червня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги, працювало ППО.

Навколо Києва було знищено майже 20 дронів. В КМВА зазначили, що за звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків.

До слова, 18 травня депутати Київради прийняли рішення щодо перейменування двох діючих станцій метрополітену та одну проєктну зупинку столичної «підземки».