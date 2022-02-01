Очільниця Держспоживслужби йде у відставку

Владислава Магалецька обіймала посаду голови Держспоживслужби з листопада 2020 року

Причина – рекомендації лікарів за станом здоров'я в найближчі кілька місяців

Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька йде у відставку. Вона повідомила, що подала відповідну заяву.

«Подала вчора заяву на звільнення з посади голови Держспоживслужби за власним бажанням. Причина – рекомендації лікарів за станом здоров'я в найближчі кілька місяців», – зазначила вона.

Магалецька уточнила, що вирішила звільнитися, оскільки найближчим часом фізично не зможе виконувати обов'язки.

«Вважаю неправильним брати довгий лікарняний і залишати величезну структуру в підвішеному стані фактично без керівництва», – додала вона.

Зазначимо, Магалецька обіймала дану посаду з листопада 2020 року. У вересні 2021 року Кабінет міністрів перепризначив її головою Держспоживслужби.

З 17 вересня 2014 по 13 липня 2016 працювала на посаді заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції. З 2016 року - член Національної ради реформ. У 2019-2020 роках - віце-президент Спілки українських підприємців.

До слова, напередодні очільник «Укрспирту» Блескун повідомив, що йде з компанії.

Раніше очільник Фонду держмайна Сенниченко подав до Ради нову заяву про звільнення.

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