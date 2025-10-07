Головна Країна Кримінал
Став добровольцем, аби шпигувати за ЗСУ. У Львові правоохоронці затримали росіянина

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Став добровольцем, аби шпигувати за ЗСУ. У Львові правоохоронці затримали росіянина
Громадянин Росії коригував ракетні атаки на Львівщину
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Зловмисник передавав російським спецслужбам координати базування свого підрозділу та інших військових частин

Служба безпеки затримала громадянина Російської Федерації, який співпрацював з ФСБ, перебуваючи в одному з бойових підрозділів ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що фігурант коригував ракетні удари окупантів по Львівській області. «Щоб виконати вороже завдання, фігурант «зливав» до ФСБ координати тимчасового базування свого підрозділу та суміжних військових частин. Також фігурант надсилав ворогу геолокації бронеколон, транзитних складів та автопарків на українському прикордонні», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що росіянин підтримував контакт з куратором через анонімні чати. Для конспірації агентурного зв’язку «кріт» використовував три смартфони з різними операторами, зокрема країн Євросоюзу.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він прямував до банкомата, щоб перевірити надходження грошей з РФ. Встановлено, що для залучення чоловіка до співпраці, російські спецслужби залучили його брата. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру, він перебуває під вартою.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала неповнолітнього агента російських спецслужб. Поплічником росіян виявився 16-річний харків’янин, який восени 2024 року виїхав до Євросоюзу. Після вербування юнака через Telegram ворог доручив йому підшукувати потенційних виконавців замовних терактів на території України. Знаходячи «кандидатів», зловмисник передавав їх на прямий контакт з російськими спецслужбістами, які проводили з ними інструктаж.

Як повідомлялося, в Одесі 52-річна доцентка місцевого університету коригувала ворожі удари по місту та вербувала військових Сил оборони для російської спецслужби. СБУ затримала її напередодні виїзду до ЄС, звідки вона планувала потрапити до Росії.

До слова, Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного агента ФСБ. Ним виявився завербований ворогом 26-річний медбрат міської лікарні, який коригував ворожі атаки по місту та його околицях.

