Готував удари по аеродромах на заході України. СБУ затримала російського агента

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому»
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Зловмисник мав передати геолокації аеродромів ЗСУ, а також координати опорних електропідстанцій у Хмельницькому

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Хмельницькому ще одного російського агента. Він наводив ворожі удари по об’єктах військової та критичної інфраструктури у західному регіоні України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, пособником ворога виявився 31-річний місцевий безробітний, який шукав «швидкий заробіток» у Telegram. Росіяни наказали йому виявити та передати геолокації аеродромів ЗСУ, а також координати опорних електропідстанцій, які ворог планував знищити, щоб знеструмити регіон. Крім того, фігурант збирав координати муніципальних установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто правоохоронців.

фото: ssu.gov.ua/СБУ

Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому», коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію. На місці події у фігуранта вилучено смартфон із доказами його листування з окупантами, а також фото та відео українських об’єктів, які агент збирався відправити до ФСБ..

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки затримали на Київщині ще одного російського агента. Ним виявився 40-річний працівник місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки окупантів по Україні.

До слова, контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії терактів у Одесі. Затримано російського агента, який виготовляв саморобні вибухові пристрої для підривів у портовому місті.

СБУ Хмельницький російські агенти

Коментарі — 0

