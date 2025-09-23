Готував удари по аеродромах на заході України. СБУ затримала російського агента

Зловмисник мав передати геолокації аеродромів ЗСУ, а також координати опорних електропідстанцій у Хмельницькому

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Хмельницькому ще одного російського агента. Він наводив ворожі удари по об’єктах військової та критичної інфраструктури у західному регіоні України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, пособником ворога виявився 31-річний місцевий безробітний, який шукав «швидкий заробіток» у Telegram. Росіяни наказали йому виявити та передати геолокації аеродромів ЗСУ, а також координати опорних електропідстанцій, які ворог планував знищити, щоб знеструмити регіон. Крім того, фігурант збирав координати муніципальних установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто правоохоронців.

Переписка російського агента з куратором фото: ssu.gov.ua/СБУ

Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому», коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію. На місці події у фігуранта вилучено смартфон із доказами його листування з окупантами, а також фото та відео українських об’єктів, які агент збирався відправити до ФСБ..

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки затримали на Київщині ще одного російського агента. Ним виявився 40-річний працівник місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки окупантів по Україні.

До слова, контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії терактів у Одесі. Затримано російського агента, який виготовляв саморобні вибухові пристрої для підривів у портовому місті.