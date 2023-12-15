Під Ізюмом у руках підлітка здетонувала вибухівка

У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук

15-річного хлопця ушпиталено з пораненням обох кистей

В Ізюмському районі Харківської області у 15-річного хлопця в руках здетонував вибуховий пристрій. Постраждалого госпіталізовано. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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«Потерпілого госпіталізували з пораненням обох кистей. Обставини з’ясовуються», – написав очільник області.

Синєгубов нагадав про високу мінну небезпеку, зокрема на деокупованих територіях Харківщини.

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«У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію: 101, 102», – закликав голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, що в селі Калинівське в Херсонської області під час польових робіт тракторист підірвався на вибухівці.

Раніше в селі Загорянівка Херсонської області двоє дітей постраждали через вибух невідомого предмета.

Крім того, у травні цьогоріч п'ятеро мирних жителів Херсонської області підірвалися на російській вибухівці. Усі вони загинули.