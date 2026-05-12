Нові санкції проти РФ, суд почав обирати запобіжний захід Єрмаку. Головне за 12 травня 2026

Дайджест новин 12 травня 2026 року

Україна ввела санкції проти росіян, які живлять військово-промисловий комплекс РФ. Вищий антикорупційний суд почав обирати Єрмаку запобіжний захід, а Апеляційна палата не задовольнила скаргу лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко на оголошення їй підозри у справі про підкуп народних депутатів.

«Главком» склав добірку головних подій 12 травня.

Україна ввела нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про застосування санкцій проти осіб і компаній, які постачають продукцію для російського військово-промислового комплексу, а також про продовження обмежувальних заходів, у яких спливає термін дії.

Першим указом глава держави продовжив санкції проти 13 фізичних і 21 юридичної особи. Санкції проти них були застосовані у 2023 році. Чотири підприємства з того пакета припинили свою протиправну діяльність.

Другим указом санкції застосовані до 32 російських компаній і 34 росіян, більшість із них є директорами й засновниками цих підприємств. Серед них – компанії, залучені до постачання товарів для комплексів С-300 та С-400, балістичних ракет «Тополь», «Ярс» та «Іскандер», порохів, ракетного палива, компонентів для боєприпасів.

Суд почав обирати Єрмаку запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 12 травня, розпочав обрання запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Ексочільника Банкової підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Адвокат ексголови Банкової Ігор Фомін повідомив, що справа складається із 16 томів по 250 сторінок в середньому, тому сторона захисту просила відкласти справу, адже не було часу для ознайомлення. Суддя оголосив, що буде надано час для ознайомлення, тому засідання також продовжиться завтра, 13 травня, де сторона захисту зможе висловити свою позицію.

Апеляція залишила в силі підозру Тимошенко у справі про підкуп нардепів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила скаргу лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко на оголошення їй підозри у справі про підкуп народних депутатів.

Колегія суддів дійшла висновку, що показання свідків у сукупності з іншими доказами – вилученими під час обшуку коштами, суми яких збігаються з названими свідками, та перепискою – є достатніми для підозри лідерці «Батьківщини». Ухвала Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

На Донеччині російський дрон атакував енергетичний об'єкт

У Краматорському районі Донецької області російський FPV-дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури. Унаслідок атаки виникло займання трансформатора та розлитого мастила.

Роботу рятувальників ускладнювали постійні загрози повторних ударів. Попри небезпеку вогнеборці оперативно ліквідували займання.

Майорку СБУ викрито на передачі секретних даних російським спецслужбам

Внутрішня безпека Служби безпеки викрила майорку СБУ на передачі російській розвідці імена українських оперативників і плани контррозвідувальних операцій. За даними слідства, посадовиця мала доступ до службових інформаційних ресурсів СБУ. Нею були зібрані та передані ворогу відомості з обмеженим доступом, зокрема:

дані про співробітників СБУ, залучених в оперативно-розшуковій та контррозвідувальній роботі;

інформація про об'єкти, щодо яких вже проводилися або тільки планувалися відповідні заходи.

Слідство встановило, що з жовтня 2025 по квітень 2026 року посадовиця передавала ці відомості через месенджер Telegram. За словами правоохоронців, для зв'язку з ФСБ вона також залучала свого батька, який проживає на тимчасово окупованій частині України.

