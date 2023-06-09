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Іспанія зафіксувала найспекотнішу весну за всю історію спостережень

Діана Гасюк
glavcom.ua
Іспанія зафіксувала найспекотнішу весну за всю історію спостережень
Жінка тримає парасольку, щоб сховатися від сонця під час спекотного сонячного дня в Мадриді
фото: AP

Речник метеорологічного агентства також відзначив додатковий вплив на екосистему середземноморської країни

Державне метеорологічне агентство повідомило в середу, що в Іспанії цьогоріч була зафіксована найспекотніша весна за всю історію спостережень та друга найпосушливіша за всю історію. Про це повідомляє AP.

Речник метеорологічного агентства Aemet Рубен Дель Кампо сказав, що останні дані свідчать про продовження надзвичайно високих температур, яких країна зазнала у 2022 році, що став найспекотнішим роком, коли-небудь зареєстрованим в Іспанії.

Весняна спека супроводжувалася дефіцитом дощів, що посилить тривалу посуху в Іспанії, попри деякі опади протягом останнього місяця. Міністерство екологічного розвитку Іспанії повідомило у вівторок, що водосховища країни заповнені на 47,4% від своєї місткості, з тенденцією до зниження.

Дель Кампо зазначив про побічні ефекти для екосистеми середземноморської країни.

«Температура поверхневої води, зареєстрована у 2022 році, була найвищою принаймні з 1940 року», – сказав він на пресконференції, попередивши, що це явище ставить під загрозу морське життя та його здатність до розмноження.

Ситуація всередині Іспанії також стала набагато небезпечнішою. "Ці високі температури мають наслідки як для здоров'я людини, так і для екосистем з погляду підвищення ймовірності лісових пожеж", - додав представник.

Дель Кампо також озвучив прогнози на майбутнє літо, яке, за його словами, ймовірно, буде надзвичайно спекотним, хоч і з ймовірністю деяких злив.

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Теги: спека весна Іспанія

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